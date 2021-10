Prošustrovali další body. Fotbalisté Polešovic doplatili na hřišti Ostrožské Nové Vsi na neproměněné šance v prvním poločase. Naopak domácí se po přestávce zvedli. I když zahodili penaltu, okresního rivala díky dvěma precizně zahraným standardním situacím zdolali 2:1. Hosté už jen porážku v poslední minutě z pokutového kopu zmírnili.

Fotbalisté Ostrožské Nové Vsi (zelenobílé dresy) ve 12. kole I. B třídy skupiny C zdolal Polešovice 2:1. | Foto: Deník/Libor Kopl

Trenér Polešovic Miroslav Hlahůlek porážku těžce rozdýchával. Výhrady měl především k ofenzivním hráčům. „Herně to z naší strany nebylo až tak špatné, bohužel nedáváme góly. Spoléháme na to, že to vzadu nějak uhrajeme na nulu a že Erik Vinkler ve středu hřiště něco vymyslí. Přijde mi, že zbytek mužstva se jenom veze,“ prohlásil krátce po nedělním zápase.