I. B třída sk. C, 9. kolo -

„Na to, že to bylo derby, nemuseli použít žádnou kartu. Respekt si udrželi i bez nich. Rozhodovali správně, včas. V zápase nebyl žádný sporný moment. Jsem rád, že byli na tento zápas nasazení právě oni. Všechna čest před nimi,“ dodává Hastík.

„Derby bylo řízné. Na pohled nebylo sice vždy precizní, ale obě strany do toho daly všechno. Na straně Polešovic dominoval Erik Vinkler, kterému hlavně v první půlce dobře sekundovali Kubiš s Vaculíkem. V záloze jsme to měli hrozně složité. Tam nás přehrávali. Naštěstí jsme se ujali vedení a pak přidali druhý gól, který nám soupeř trošku daroval. Za stavu 2:0 už jsme zápas ukočírovali,“ prohlásil Hastík, který oprávněně vyzdvihl i výkon trojice rozhodčích v čele s hlavním sudím Bartoněm.

Hosté nevyužili ani jedinou chybu jinak spolehlivého Kuchaře, Šafránek dorážel zblízka do boční sítě.

Ořechovští byli i ve druhé půlce více na balonu, šance ovšem měli především hosté. Tečovanou ránu Měšťánka vyrazil gólman Kuchař na roh, míč do sítě nedostal ani Šafránek. V 57. minutě šel Fantura sám na Kuchaře, ale v zakončení mu scházely síly.

Ořechov takové možnosti neměl, přesto šel po nepříliš prudké střele Koláříka do vedení. „První gól byl laciný,“ mrzí Hlahůlka.

Toho potěšila i hra stoperů. Martykán s Bartošíkem parádně nahradili zraněného Trlidu. „Museli jsme improvizovat, ale kluci to zvládli. Oba podali dobrý výkon,“ těší Hastíka.

„Kolářík je sváteční střelec. Když mu to vyjde, dá gól ze všeho,“ chválí hrdinu sobotního utkání trenér Ořechova Jaroslav Hastík.

Osmadvacetiletý středopolař se nejprve prosadil ve 33. minutě, kdy dalekonosnou střelou z třiceti metrů nachytal hostujícího gólmana Pavelu. Podruhé se radoval ve druhé půli, kdy využil zaváhání polešovické defenzivy a pohotově uklidil balon do sítě.

