„Jsem rád za výhru, která nás přiblížila záchraně. Klid ještě nemáme, bojovat budeme až do konce,“ říká kunovický trenér Petr Chaloupka.

I. A třída sk. B, 25. kolo -

FOTBAL KUNOVICE – FK DOLNÍ NĚMČÍ 5:2 (3:0)

Branky: 18. Petr Gajdošík, 23. Radek Bihári, 32. Ivo Dobrozemský z penalty, 84. Michal Tvrdoň, 86. Andreas Chaloupka - 55. a 85. Petr Škařupa. Rozhodčí: Rybka. Diváci: 125.

Sestupem ohroženému mančaftu skvěle vyšel první poločas, ve kterém poklidný duel rozhodl.

Skóre otevřel po trestném kopu Biháriho dorážející Gajdošík, pojistku po parádním Flekově vysunutí přidal Bihári sám a na 3:0 z penalty zvyšoval Dobrozemský.

„Jsem rád, že jsme v prvním poločase navázali na velmi dobrý výkon z Těšnovic a zaslouženě do přestávky vedli 3:0,“ uvedl Chaloupka.

Úplně hotovo ale domácí borci neměli. Dolní Němčí, které v úvodní části zahrozilo jenom dorážkou Škařupy a střelou kapitána Stojaspala, se po přestávce probralo a duel zdramatizovalo. Naději na bodový zisk dal hostům útočník Škařupa.

Vysoký forvard se za stavu 3:1 dostal do dalších dvou slibných šancí, ale hlavičku mu chytil gólman Němčický a další střela šla mimo. Těsně vedle pálil i Martin Krchňáček.

„V poločase jsme si řekli, ať hrajeme v klidu, bohužel ten byl až příliš velký. Hráli jsme bohorovně, strašně ležérně. Málo jsme v tom vedru běhali a nebyli schopní se dostat dopředu, čehož hosté využili a utkání zdramatizovali. Dolní Němčí si za stavu 3:1 vypracovalo dost šancí, které nevyužilo,“ prohlásil Chaloupka, jenž měl až na

Kříže a Maroviče k dispozici kompletní tým.

Kunovicím dodal klid až střídající Tvrdoň. Balon po jeho střele po odrazu od tyče zapadl přesně do sítě.

V bezstarostném závěru padly další dvě branky. Po Škařupově snížení upravil na konečných 5:2 Chaloupka.

„Z dnešního utkání si musíme vzít ponaučení a také z něj vyvodíme patřičné důsledky. Ačkoliv jsme se připravovali na to, že hrajeme dopoledne, tak než jsme se dostali do zápasu, prohrávali jsme 3:0. První poločas jsme se hledali a byli jsme horším týmem," přiznal hostující kouč Zdeněk Skopal.

Dolní Němčí probudila až promluva trenéra o poločase v kabině. „Ve druhém poločase jsme měli jednoznačně navrch. Byli jsme po celou dobu na míči a hráli to, co hrát chceme. Bohužel poločas zápas nevyhrává a dneska to bylo málo,Lví dobře Skopal.

„Kunovice bojovaly devadesát minut a musím přiznat, že vyhrály zaslouženě," dodal závěrem a přiznal, že nějaké hráče šetřil pro nadcházející domácí derby se sousedním Hlukem.