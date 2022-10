Někdejší ligový gólman od Buchlovic čekal trošku víc. Hosté zase cítili křivdu. Hryzala je situace z úvodu střetnutí, kdy po dlouhém autu dopravili balon do sítě, ale sudí Zubek na pokyn asistenta Fridricha odpískal ofsajd, což v hostujícím táboře vyvolalo vlnu nevole, velké pozdvižení.

I. A třída sk. B, 10. kolo -

TJ NIVNICE – TJ BUCHLOVICE 2:0 (2:0)

Branky: 42. a 45. Vlastimil Velecký. Rozhodčí: Zubek. Diváci: 150.

U zámku v Buchlovicích se snad celý víkend o ničem jiném nemluvilo. „Zápas ovlivnila situace z úvodu zápasu, kdy jsme po dlouhém autu vstřelili gól, který ale rozhodčí neuznal,“ říká i hrající trenér Buchlovic David Křiva.

„Za mě to ale byla velká chyba rozhodčího, protože aut hlavou prodloužil domácí hráč a Zdeněk Tomešek balon uklidil do branky. Za mě se o žádný ofsajd nejednalo, tudíž jsme se cítili poškození,“ vysvětloval v klidu po zápase.

Na trávníku ovšem plály emoce, Buchlovičtí sporný verdikt těžce kousali. „V té chvíli jsme znervózněli, začali se hádat a trošku jsme se přestali koncentrovat na hru, což byla naše chyba,“ souhlasí Křiva.

Sudí ale chybovali ještě jednou. „Pak tam byla ještě jedna sporná situace, kdy jsme měli jít z boku sami na brankáře, rozhodčí to ale odpískal a akci přerušil,“ připomíná.

Zatímco hosté soptili, domácí jen v klidu přihlíželi. „Stížnosti soupeře nechápu,“ poznamenal Barcuch.

Podívejte se: Polešovice doma na hody zdolaly Lhotu, mají nového trenéra

„Hosté dali gól po jasném ofsajdu, kdy naši hráči už pomalu nehráli. Ano, jednou se rozhodčí upískl, když hosty nepustil do šance, ale nařídil trestný kop a dal našemu hráči žlutou kartu,“ doplňuje. „Za mě ale pískal normálně. Prostě to, co viděl,“ má jasno.

Barcuch patří mezi kouče, které vytáčí slabý rozhodčí, tentokrát ale zůstal v klidu. „Jsem zásadně proti tomu, aby nám někdo pomáhal,“ pravil.

Hosté ale na po utkání na sudí porážku nesváděli. „Rozhodčí nebyli úplně špatní, vyloženě nám neublížili, ale ty dva momenty ovlivnily celé utkání,“ myslí si Křiva.

Gólové chvíle přišli na konci první půle. Nejprve Velecký potáhl balon středem hřiště a umístěnou přízemní ranou z dvaceti metrů poslal Nivnici do vedení, které ještě před přestávkou navášil po akci z pravé strany, když i s přispěním hostujícího zadáka zvýšil na 2:0.

„Domácí nás potrestali dvěma góly z brejků na konci první půle. Před první brankou jsme měli roh, soupeř to však odhlavičkoval a Velecký po úniku poslal Nivnici do vedení. Pak se stejný hráč prosadil znovu. Domácí byli produktivní, ze tří šancí nám dali dva góly,“ uvedl Křiva.

Nivnice mohla okresního rivala dorazit hned po změně stran, Bumbalík po Veleckého přihrávce pálil z dobré pozice nad.

Buchlovice na zvrat neměly. I když ve druhém poločase několikrát zahrozily, celkově to bylo z jejich strany málo.

Střelu Tomeška vyrazil gólman Kratochvíl, jenž dobře zasáhl i po hlavičce Hromady, střídající Zábojník zase mířil ukvapeně vysoko nad.

Nivnice za stavu 2:0 vsadila na defenzivu, úsporný obranný režim a zápas v klidu dovedla ke třem bodům.

Fanoušci toužili po hattricku, Velecký ale po rohu hlavičkoval vedle. „Do dvacáté minuty jsme si vypracovali dvě velké šance. Jednu měl Josef Karlík a druhu měl Vlastík Velecký. Celkem jsme si jich za celé utkání vypracovali pět, soupeř skoro žádnou,“ říká Barcuch.

I když jeho tým nijak neexceloval. Oproti jiným duelům se rval, navíc proměnil dvě šance, vyhrál. „Je pravda, že ve druhé půli jsme už zalezli a nechali hrát i Buchlovice, ale i tak jsme hned po přestávce měli Karlíkem další tutovku. My navíc momentálně nemáme. Museli nastoupit i hráči, kteří nejsou doléčení a od sedmdesáté minuty tahali nohy, ale tak to prostě je. Máme jednoho vyloučeného, asi čtyři zraněné. I tak jsme byli v první půli herně lepší, po přestávce už to bylo vyrovnané, což je ale logické, protože jsme se víc soustředili na obranu,“ prohlásil Barcuch.

Veleckého v útoku vyzkoušel již v minulém zápase, na hrot zkušeného fotbalistu před týdnem poslal až ve druhém poločase, s Buchlovicemi vpředu začal od začátku, což se domácím vyplatilo.

„Dneska to prolomil, dal oba góly a zápas rozhodl,“ pochvaluje si Barcuch.

„Při druhé brance měl i štěstí, když mu to soupeř přihrál, ale mohl si připsat i hattrick. Chtěli jsme hostující obranu trošku zaměstnat, takže jsme zariskovali a hráli jenom na tři obránce, ale rozestavení nám vyšlo,“ dodal.

Buchlovice vyloženě nepropadly, letos ale odehrály lepší zápasy. „Spornými verdikty jsme jsme se nechali vyvést z míry a nekoncentrovali jsme se na hru. Náš výkon byl spíš podprůměrný,“ souhlasí Křiva.

O přestávce navíc musel vystřídat Belanta a Vaška, takže se hrající kouč zatáhl a šel na předstopera. „Ve druhé půli jsme nebyli tolik ve hře a jestli jsme vystřelili dvakrát na branku, tak to bylo moc,“ uvedl. „Zahrozili jsme z dlouhých autů, ale nic velkého jsme si nevytvořili. Soupeř už ale taky moc nehrozil. Nivnice dala dva góly, my žádný, proto vyhrála zaslouženě,“ uznal sportovně Křiva.