Hlučané si po šťastné výhře zhluboka oddechli. „S Nivnicí je to pokaždé těžké utkání. I když jsme tam na podzim vyhráli 4:1, hodně jsme se nadřeli. S kluky jsme se o tom před zápasem bavili a znovu jsme se o tom přesvědčili. Nivnice má dobré a důrazné mužstvo. Nechci říct, že nám to nesedí, ale museli jsme se s tím vypořádat. I když jsme vyhráli s odřenými uši, jsme spokojení. Pokud to takto bude pokaždé, zlobit se nebudeme,“ uvedl trenér Spartaku Jiří Vojtěšek.