Podle něj si žádný z týmů moc velkých příležitostí ke skórování nevypracoval, spíš se hrálo od vápna k vápnu. „My jsme prohrávali od 26. minuty, kdy po dlouhém nákopu zaspal náš levý bek a jejich pravý záložník šel sám na branku a překonal gólmana,“ popisuje Čtvrtníček. „My jsme srovnali v závěru z penalty nařízené po faulu na Michala Hánu,“ přidal.

I. A třída sk. B, 10. kolo -

TJ NEDACHLEBICE – TJ TĚŠNOVICE 1:1 (0:1)

Branky: 81. Peter Vrták z penalty - 26. Petr Suchánek. Rozhodčí: Hrubý. Diváci: 150.

Jinak 150 diváků viděli oboustranně zajímavý a slušný fotbal. „Těšnovice prokázaly svoji kvalitu, my jsme ale taky hráli dobře,“ dodal Čtvrtníček.

Domácí se museli v zápase obejít bez vyloučeného Pavel Hubáčka, Reného Kafku a Jindřicha Hubáčka zase do hry nepustila nemoc.

Těšnovicím citelně scházel zkušený středopolař Mršťák, který je zraněný. „Ale myslím, že máme kvalitní kádr, takže ho dokážeme nahradit,“ je přesvědčený hrající kondiční trenér Těšnovic Petr Suchánek.

Hosté z Kroměřížska nerozhodný výsledek nakonec brali. „I když jsme chvilku po zápase byli zklamaní, remízu hodnotíme pozitivně,“ říká.

Lídrovi soutěže na Uherskohradišťsku vyšel první poločas. „Herně se nám docela dařilo. Poměrně rychle jsme dali vedoucí gól. Soupeř byl kvalitní, ale do nějakých větších šancí se nedostával. My jsme hráli spíše zbloku a spoléhali na brejky. Domácí si v první půli vypracovali jednu větší šanci, při které nás podržel gólman. Sami jsme ale z vypracovaných příležitostí měli vytěžit víc,“ cítí Suchánek.

Těšnovice za stavu 1:0 daly ještě jeden gól, který jim ale sudí neuznal kvůli ofsajdu. „Soupeř se ve druhé půli dostal více do hry a hrubé chybě našich stoperů, když jeden z nich to hasil faulem v šestnáctce, jsme jasné penalty inkasovali vyrovnávací gól, což domácím vžilo krev do žil. Nedachlebice bojovaly, posledních patnáct minut nás zatlačily. My jsme se už zaměřili jenom na obranu,“ přiznal Suchánek.

„V celkovém součtu je remíza zasloužená,“ dodal.