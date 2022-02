Hrající trenér Nedachlebic Ondřej Čtvrtníček tak nasadil i Turečka s Klvaňou, kteří působí v Rakousku, kouč Ořechova Jaroslav Hastík zase povolal Davida Křivu a bratry Karáskovy z Buchlovic nebo Erika Trlidu z Boršic.

Podívejte se: Gambrinus Cup odstartoval. Dolní Němčí na úvod podlehlo Mladcové

„Chybí nám devět hráčů. Do poslední chvilky jsme nevěděli, jestli to poskládáme, nakonec jsme to rozčísli až v pátek před půlnocí. Kvůli absencím to není klasická příprava mužstva, bereme to ve volnějším režimu. Nešlo o výsledek, hlavní je, aby se nikdo nezranil a kluci se proběhli,“ uvedl Hastík.

Přípravný fotbal -

TJ Sokol Ořechov – TJ Nedachlebice 6:2 (2:2), hráno v Kunovicích. Branky: Jakub Kowalík 3, Erik Trlida 2, Jiří Kowalík z penalty – Řezník, Ondřej Šuranský

Stejně to viděl i vedoucí nedachlebického týmu Cyril Řezníček. „Nebylo tu sedm kluk z kádru. Výsledek neřešíme, hlavní je, že jsme si mohli po delší době zahrát,“ prohlásil známý funkcionář.

Zatímco vyrovnaná první půle skončila nerozhodně 2:2, po přestávce kralovali jasně borci v tmavších dresech. „Druhý poločas nám vyšel. Střelecky jsme začali prosazovat až od nějaké sedmdesáté minuty. Pomohly nám góly z brejků Jakuba Kowalíka a taky odstoupení hrajícího trenéra soupeře Čtvrtníčka,“ míní Hastík.

„Po jeho odchodu jsme měli jednoznačně převahu a vypracovali si dalších x šancí, které jsme nevyužili,“ pokračoval v hodnocení. „Já jsem ale hlavně rád, že se utkání vůbec odehrálo. Je to takový malý zázrak. Jinak to bylo korektní, ve velice přátelském duchu. Obě strany byly spokojené,“ prohlásil Hastík.

Dvojzápas Strání na Slovensku: porážka, obrat a šest vstřelených branek

Ořechovští před prvním letošním duelem absolvovali už devět tréninků, ve čtvrtek odjíždějí na soustředění do Brumova. V hotelu Aréna budou mít k dispozici veškerý komfort. Kromě posilovny třeba i potřebnou regeneraci. Čtyřdenní dril zpestří druhému týmu I. B třídy skupiny přípravný duel s béčkem Brumova.

„Kluci zatím mají chuť trénovat. Třikrát jsme byli i ve Bzenci ve fitku. S přístupem jsem celkem spokojený, ale absencí je trošku víc, než bych chtěl, stejný problém ale mají všude,“ ví Hastík.

V Ořechově ze zdravotních důvodů skončil devětatřicetiletý krajní obránce Jan Mrkůs, do přípravy nenaskočil ani další veterán Miroslav Pavlíček. „Trošku jsme s tím počítali,“ přiznává Hastík.

Jinak všechny opory zůstávají, pokračuje i ex-ligový kanonýr Jiří Kowalík. „Toho jsem ale tři měsíce neviděl na hřišti,“ říká s úsměvem Hastík.

I když funkcionáři Sokola mají rozjednaný příchod některých hráčů, řešit to budou asi až v červnu po sezoně. „Teďka nám stejně nikdo nikoho nepustí.,“ ví dobře Hastík.

Také Nedachlebice lanaří nějaké borce, žádný příchod ale ještě nedotáhly.