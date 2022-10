Nedachlebice duel zvládly naprosto s přehledem. Okresnímu rivalovi nedaly žádnou šanci, výsledek je pro domácí ještě milosrdný.

„Do Kunovic jsme jeli s respektem. Před rokem jsme tady odehráli těžký zápas, teď to bylo jednodušší. Soupeř se herně i výsledkově trápí. Jsem moc rád, že jsme utkání zvládli bez obdržené branky,“ radoval se Jiří Ryška.

„S výsledkem jsem určitě spokojený, výkon byl taky dobrý. Hra byla jednoznačně v naší režii. I v deseti jsme byli lepší a zaslouženě vyhráli,“ přidává spokojeně.

I. A třída sk. B, 9. kolo -

FOTBAL KUNOVICE – TJ NEDACHLEBICE 0:3 (0:2)

Branky: 35. a 71. Peter Vrták, 33. Michal Pummer. Rozhodčí: Bršlica. Červená karta: 68. P. Hubáček (Nedachlebice). Diváci: 150.

Osmatřicetiletý Ryška vedl tým na Bělince společně s Filipem Brzicou, kouč Nedachlebic Čtvrtníček byl totiž s rodinou na dovolené. „Jako nejstarší hráč jsem to vzal na sebe,“ uvedl.

Trenéra v soutěžním zápase dělal vůbec poprvé. „Minulý rok jsem ukončil hráčskou kariéru, teď už jenom klukům vypomáhám. Když je potřeba, naskočím, ale jinak jsem jenom na lavičce. Teď potřeboval pomoct trenér,“ říká s úsměvem.

„On si ale všechno nachystal sám, vyloženě jsme to jenom převzali a odkoučovali,“ přidává skromě.

V pozici trenéra se necítil nijak zvlášť dobře. „Asi to nebude nic pro mě. Mám vykřičený hlas. Nevím, co mně řeknou doma, asi si moc nepovykládáme,“ smál se.

Dobrou náladu Ryškovi nepokazilo ani vyloučení Pavla Hubáčka v 68. minutě, kdy nedovoleně zastavil unikajícího Gajdošíka a správně šel ze hřiště. „Nic mu nevyčítám, udělala by to většina hráčů. Spíš mě mrzí, že gólman nešel proti míči, ale červená karta byla zasloužená,“ uznal Ryška.

Trenér Cigoš po roce končí ve Zlechově. Chci si od fotbalu odpočinout, tvrdí

Hosté neměli problémy ani v deseti. Kunovice se trápily i v přesilovce, v 71. minutě je navíc dorazil třetím gólem Vrták.

Nedachlebice mohly vyhrát ještě výraznějším rozdílem. V závěru šel Kafka sám na Němčického, ale neuspěl.

To však hostům vůbec vadit nemuselo, vedli 3:0. Skóre otevřel povedenou přízemní ranou k tyči Pummer, vzápětí zvýšil Vrták.

Nedachlebice byly daleko nebezpečnější než soupeř. Pummer s Kafkou ale v dalších šancích neuspěli. Machala v úvodu druhé půle hlavičkoval vedle, po ráně Kafky zase mířil do tyče.

Kunovice byly vpředu neškodné. V první půli sotva přelezly polovinu soupeře. Ještě za bezbrankového stavu pálil Marovič z otočky nad, jinak si nic kloudného nevypracovaly. Až v závěru domácí zahrozili nepřesnými střelami střídajícího Jaroňka. Celkově byl jejich výkon žalostný.

„Nepředvedli jsme vůbec nic. Žádná bojovnost, žádná aktivita, nabídka, prostě nic. Na hřišti jsme si dělali, co chtěli,“ zlobil se po právu domácí kouč Petr Chaloupka. „Místo toho, abychom hráli dopředu, byli jsme pořád zalezení, ale nebránili jsme. Když jsme měli standardku, tak pět hráčů stálo na půlce. Obrana byla přetížená. Čekalo se, kdy dostaneme branku. Góly padly po našich individuálních chybách, které se neustále opakují. Nevím, co už s tím dělat,“ láteřil.

K výkonu mužstva neměl pochopení. „Není možné, abychom vůbec neběhali a první střelu na hostující branku vyslali až v pětasedmdesáté minutě, což je strašně pozdě. S tímto nemůžeme pomýšlet na bodový zisk,“ ví dobře.

Pokud chtějí Kunovice udržet I. A třídu, musí si Bělince sednout a do týmu říznout. „O přístupu se bavíme pořád dokola, ten se ale vůbec nemění. Pořád je to stejné, ne-li horší. Musíme se nad tím zamyslet, podzim nějak dokopat. Uvidíme, co bude v zimě,“ dodal Chaloupka.