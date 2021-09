Břeclav – Šest fotbalistů Slovácka a stejný počet hráčů konkurenčního Zlína se představilo na stadionu divizní Břeclavi, kde se v úterý a ve středu uskutečnil první z pěti kempů reprezentačního výběru do patnácti let.

„Na první kemp byli nominovaní především hráči z KFS Vysočina, Pardubického a Zlínského KFS,“ upozorňuje Grassroots trenér mládeže FAČR a asistent hlavního trenéra Karla Havlíčka Petr Zapletal.

Pod dohledem bývalých reprezentantů či současných trenérů Karla Poborského, Jana Suchopárka, Radka Bejbla, Petra Kouby či Davida Holoubka si zatrénovali a zahráli mladší ševci Adam Číž, Dominik Hubáček, Jakub Zbranek, Michael Brázda, Tomáš Hellebrand a Filip Hellebrand.

Šanci ukázat se dostali i naděje Slovácka Tomáš Vávra, Peter Odiase, Patrik Sehnal, Lukáš Hrbáček, Vojtěch Vepřovský, Martin Kulyk a Patrik Hanák.

„Kemp hodnotím velmi pozitivně. Není to první, který jsem coby trenér absolvoval. Kluci mají možnost zatrénovat s hráči z jiných klubů i krajů, poměřit si s nimi své dovednosti. Je pro ně velká motivace sáhnout si na reprezentační triko. Snad jim to pomůže do další kariéry, aby je to ještě více motivovalo do každodenní činnosti v oddíle,“ prohlásil Zapletal.

Šikovní mladíci absolvovali v Břeclavi pár tréninků a modelový zápas. Utkání s Maďarskem bylo totiž na poslední chvíli zrušeno. „Soupeř by musel po návratu domů do karantény, což samozřejmě nechtěl,“ vysvětlil Zapletal.

Kempy jsou na programu dvakrát v září a třikrát v říjnu. Trenéři následně vyberou hráče pro tým do patnácti let.

„Každého kempu se zúčastní osmadvacet hráčů, závěr je tedy poměrně široký. Rozhodně máme z čeho vybírat. Z minulosti a vlastní zkušenosti ale vím, že Zlínský kraj byl vždycky zásobárnou těchto mládežnických kategorií. V regionu rozhodně dál vyrůstají šikovní hráči. Záleží jenom na nich, na jejich přístup a výkonnosti, zda se do konečného výběru dostanou nebo ne,“ dodává Zapletal.