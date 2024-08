„Domácí to pojali velkolepě, jako by hráli divizi, ale bylo to hezké,“ ocenil snažení pořadatelů kouč Polešovic Josef Křiva.

„Areál je pěkný, tribuna krásná, trávník ještě zhustne a bude to nádhera,“ přidává obdivně.

I. B třída sk. C, 2. kolo -

TJ SOKOL OŘECHOV – 1. FC POLEŠOVICE 4:2 (1:1)

Branky: 27. Marek Novosad, 67. David Hynčica, 75. Roman Trlida, 77. Ondřej Dvouletý - 22. a 86. Ondřej Crla. Rozhodčí: Němec. Diváci: 452.

Vedení Sokola se o víkendu mělo čím pochlubit. Lidé do posledního místa zaplnili zastřešenou tribunu pro 130 diváků, prohlédli si kompletně rekonstruované šatny a obdivovali novou VIP zónou.

„Jsem rád, že přišlo tolik lidí. Takové návštěvy tu moc často nebudou. Byla to odměna všech lidí, kteří se o klub starali a starají. Nový areál je hlavně jejich zásluha. Když jsem to tady viděl před dvěma týdny, ze srandy jsem se ptal, kde je ta tribuna. Visela tam jenom reklama. No a za týden bylo hotovo,“ prohlásil obdivně trenér Ořechova Jiří Kowalík.

Revitalizace hřiště v Ořechově začala v říjnu 2023, dokončena byla nyní a vyšla na 6,7 milionu korun.

„V Ořechově se od založení Sokola nikdy nové hřiště nebudovalo, takže po osmdesáti letech jsme se dočkali,“ radoval se nejen hrající manažer klubu z Uherskohradišťska Roman Trlida.

Nový trávník ocenili domácí i soupeři. „Příští rok bude ještě hustší, ale určitě byl lepší než v minulých letech,“ uvedl záložník Polešovic Ondřej Crla.

Pažit mu náramně svědčil. Dal dva góly, blýskl se hlavně výstavní ranou do šibenice.

„Kulisa byla perfektní. Jenom škoda toho vedra, protože kdyby bylo chladněji, tempo i nasazení by bylo vyšší. Diváci si zasloužili ještě lepší fotbal,“ míní Crla.

Domácí hru svého týmu neřešili, hlavní byl výsledek. Po obratu ve druhé půli zvítězili 4:2 a potěšili věrné fanoušky. Společně si pak užili večerní zábavu se skupinou Generace.

„Dopadlo to nejlépe, jak mohlo,“ ví dobře stoper Ořechova Stanislav Malůš. „Bylo to krásné, takto jsem si to představoval. Víc lidí už sem asi nikdy přijde,“ tuší. „Areál je krásný. Diváci mají o důvod víc, proč chodit na fotbal. Snad jim příště předvedeme ještě lepší hru,“ přeje si.

V Ořechově si zároveň v sobotu připomínali významné výročí osmdesáti let od založení. Na sobotní šlágr 2. kola krajské I. B třídy dorazilo téměř pět set diváků.

Nechyběli ani předseda Disciplinární komise Zlínského KFS Zdeněk Kadlček nebo předseda OFS Uherské Hradiště František Miko. Osobností a hostů ale bylo v areálu daleko víc.

Slavnostní ceremoniál trval o něco déle, i proto se začátek zápasu asi o čtvrt hodiny posunul. Přestříhala se páska, trávník požehnal kněz. Hráči šli na plochu postupně, hlasatel představil každého zvlášť.

„Trošku jsme přitom ztuhli, ale bylo to stejné pro oba týmy,“ říká Malůš.

Už dopoledne se uskutečnil v kulturním domě výroční valná hromada členů.

Nový trávník otestovali žáci a také bývalí hráči Sokola, kteří se v rámci turnaje utkali s Těmicemi a Vážany.

Doprovodný program zpestřila dechová hudba Nedakoňanka, Bambino párty s animátorkami, skákacím hradem, malováním na obličej.