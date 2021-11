Favorit rozhodl duel, který se hrál na umělé trávě v Kunovicích, hned v první půli, kdy celku z Uherského Hradiště nastřílel pět branek. Čestný úspěch Moravanek z penalty zaznamenala Michaela Dubcová.

Domácí kouč Petr Bláha takový výprask nečekal. „Bohužel jsme vůbec nezachytili začátek utkání, který byl jeden velký problém. Sparta nás navíc trestala. Byla efektivní a své šance proměnila. Když prohráváte 0:4, už se těžko zvedá,“ povzdechl si.

Trenérovi Slovácka vadil i horší přístup některých děvčat, které na rozdíl od soupeře nedaly do zápasu všechno. „Tak, jak jsem holky v předešlých utkáních chválil, dneska to z jejich strany nebylo stoprocentní. Některá děvčata hrála hodně vlažně, prohrávala osobní souboje. Nedostupovala protihráčky, nebyla na souboje nachystaná,“ všiml si. „A když vám dvě, tři z nich k tomu takto přistoupí, proti Spartě nemůžeme uspět,“ ví dobře.

Fotbalistky Slovácka nezachytily absolutně nástup do utkání a po čtvrt hodině hry prohrávala 0:3.

Skóre otevřela Kotrčová, která využila špatného odkopu domácí obrany. Vzápětí udeřila Dlasková. Její rána skončila na břevnu, míč do sítě dostal od zad nešťastné brankářky Růžičková.

Třetí úder zasadila soupeřkám přesnou střelou k tyči z hranice šestnáctky Pochmanová.

Sparťanky se chytily, ve zbytky poločasu na trávníku dominovaly. A taky jim vyšlo všechno, na co sáhly. Ve 26. minutě si navíc dala Pěčková vlastní gól a pohodu Pražanek demonstrovala Chlastáková, která se prosadila z trestného kopu.

Kouč Bláha se snažil výkon týmu oživit, do hry poslal hned tři náhradnice. Slovácko ale stačilo debakl jenom zmírnit, když hned po přestávce Dubcová proměnila penaltu nařízenou za faul Cvrčkové na Příkaskou.

„I když se naše hra ve druhém poločase o něco zlepšila, pořád to nebylo to, co jsme chtěli hrát,“ posteskl si Bláha.

Sparta ale i ve druhé půli kontrolovala hru i výsledek, která ještě navýšila Cvrčková.

Favorit mohl vyhrát ještě výraznějším rozdílem ale Ringelová hlavičkovala nepřesně, střela Šubrtové neměla potřebnou razanci a Dlasková v dobré příležitosti přestřelila.

Sparta díky výhře poskočila o skóre na první příčku před Slavii, ta má ovšem utkání k dobru.

Slovácko se o víkendu představí v Brně, kde vyzve Lokomotivu Horní Heršpice, příští středu pak jede do Prahy, kde se postaví Slavii. „Věřím, že holky jsou natolik zkušené, že je to nepoloží,“ je přesvědčený Bláha. „K utkání si něco řekneme. Věřím, že se z něj oklepeme a v Brně svůj výkon napravíme,“ přeje si kouč Slovácka.

1. fotbalová liga žen, dohrávka 3. kola -

1. FC Slovácko – AC Sparta Praha 1:6 (0:5) , hráno na umělé trávě v Kunovicích

Branky: 49. M. Dubcová z penalty - 8. Kotrčová, 10. vlastní Růžičková, 14. Pochmanová, 26. Pěčková vlastní, 34. Chlastáková, 53. Cvrčková. Rozhodčí: Hanáková - Jílková, Navrátilová (Kundelius). Žlutá karta: Dědinová (Sparta) Diváci: 234.

Slovácko: Růžičková – Valášková, Jelínková, Janků, Pěčková – Střížová (26. Bayerová, 79. Tomečková), Bieliková, Dubcová – Morávková (46. Příkaská), Žufánková (46. Waltrová), Jonášová (46. Molková). Trenér: Bláha.