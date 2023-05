Mladší dorostenci Slovácka si ve víkendovém domácím utkání 27. kola Moravskoslezská ligy připsali výhru 3:0 nad Hlučínem a v tabulce odskočili sedmé Líšni na rozdíl tří bodů. Branky celku z Uherského Hradiště na Širůchu zaznamenali Roberto Da Costa a střídající Peter Odiase a Maxim Kalabus.

Mladší dorostenci Slovácka přehráli Hlučín 3:0 | Video: Mojmír Zapletal

„Výsledek odpovídá realitě. Kluci výborně dodrželi taktické pokyny. Na to, že je jim šestnáct let, v tom velkém vedru opravdu podali taktický, zodpovědný výkon. Soupeře jsme nepustili do hry, nechali jsme hi běhat bez míče. Byli jsme lepší na míči i v kombinaci, postupem času si vytvářeli šance a hlavně ve druhém poločase byli díky rychlému přechodu nebezpeční,“ uvedl trenér mladšího dorostu Slovácka Petr Kundrt.

„Samozřejmě hosté taky měli nějaké šance, ale víceméně jsme na trávníku dominovali. Otáčeli jsme hru a Hlučín běhal bez míče. Soupeř stál zápas spoustu sil, v závěru fyzicky odpadl, čehož jsme využili k navýšení výsledku,“ dodal.

První poločas byl ještě poměrně vyrovnaný. Do vedení šli na konci prvního poločasu domácí, když se prosadil De Costa.

Hlučín se po změně stran snažil o vyrovnání, několikrát zahrozil, ale brankář Plicka spoluhráče podržel. Slovácko ale mělo po většinu doby navrch, vpředu bylo daleko živější a nebezpečnější.

Domácímu kouči Petru Kundrtovi vyšlo také střídání, když se prosadili náhradníci Odiase a Kalabus, kteří završil triumf uherskohradišťského celku.

Dorostenci Slovácka další zápas sehrají o víkendu v Ostravě. Na vítkovickém stadionu vyzvou Porubu.

Moravskoslezská dorostenecká liga mladší, 27. kolo -

FC SLOVÁCKO B – FC HLUČÍN 3:0 (1:0)

Branky: 37. Roberto Da Costa, 72. Peter Odiase, 85. Maxim Kalabus. Rozhodčí: Pavlas - Bělák, Fridrich. Diváci: 49.