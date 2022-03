Klíčový muž hostů se nakonec stal smutným hrdinou nedělního zápasu 15. kola krajské I. A třídy skupiny B, když v nastaveném čase po souboji s domácím stoperem Liborem Kadlčkem upadl v šestnáctce a místo očekávané penalty byl za nafilmovaný pád po druhé žluté kartě vyloučen.

I. A třída sk. B, 15. kolo -

FK DOLNÍ NĚMČÍ – TJ NIVNICE 2:2 (2:1). Branky: 28. Ivo Bída, 35. Tomáš Stojaspal - 4. Kryštof Dubský, 78. Radim Straňák. Rozhodčí: Prokůpek. Červená karta: 90. Radim Straňák (Nivnice). Diváci: 250.

„Rozhodčí se asi bál proti domácím písknout penaltu a nakonec to otočil v náš neprospěch. Přitom já jsem si předkopl míč a on mě prostě trefil. Nemám zapotřebí simulovat, byla to jasná penalta,“ říká pětadvacetiletý záložník Nivnice.

Hosté byli v hektickém závěru blíže třem bodům, ale střídající Kostelník ani nadvakrát nedostal balon do sítě. Poprvé skvěle zasáhl domácí gólman Radek Kadlček, podruhé šel míč vedle.

„Jsem zklamaný. Věřil jsem, že tady vyhrajeme, ale můžeme si za to sami. Remíza je spravedlivá,“ uznal sportovně hostující trenér Pavel Barcuch. „Domácí bojovali, dali dva góly. Kdybychom celý zápas hráli stejně jako v úvodních patnácti minutách, tak jsme tady vyhráli. Bohužel jsem přistoupili na hru soupeře a začali jenom nakopávat balony, což je škoda,“ lituje někdejší špičkový gólman.

Nivnice vstoupila do jarních odvet skvěle a hned ve 4. minutě se ujala vedení. Skóre otevřel Dubský.

Hosté byli při chuti, dál útočili. Josefík ale vyběhnutého brankáře Radka Kadlčka nepřehodil.

Dolní Němčí úvod střetnutí nezachytilo, do hry se ale vrátilo dvěma parádními ranami do šibenice. Na 1:1 srovnal domácí kapitán Bída, obrat vzápětí završil z trestného kopu Tomáš Stojaspal.

„Byly to hloupé góly. Druhý se dal chytit určitě, první nevím, ale taky to bylo z dálky,“ uvedl Barcuch.

Zaskočení hosté se po direktech jen složitě zvedali, vraceli zpátky do hry.

Dorazit je mohl před přestávkou Pavel Krchňáček, ale po akci Stojaspala tutovku zazdil.

Domácí ještě zahrozili dvakrát po změně stran. Stopera Libora Kadlčka po standardní situace vychytal gólman Hladiš a rána mladíka Hiblera šla doprostřed branky.

To bylo ze strany Dolního Němčí vše. Ve druhém poločase byli Nivničtí lepší, aktivnější, ale moc šancí nevyprodukovali.

V závěru stačili jenom vyrovnat, když se po průniku aktivního beka Karlíka prosadil Radim Straňák.

V závěru chtěl ještě penaltu, místo toho vyfasoval červenou kartu. „Od střídačky jsem to neviděl, ale Radim mi řekl, že to byla jasná penalta,“ uvedl Barcuch.

Rozhodčí řešit nechtěl. Připomínky k nim měl již při utkání, taky vyfasoval žlutou kartu.

Domácí trenér Petr Kadlček byl o poznání klidnější, výkon mužstva jej potěšil. Zimní příprava je rázem zapomenuta, byť k otpimální formě ještě Dolnímu Němčí leccos schází.

„My máme problém v tom, že máme úzký kádr, a pokud nám vypadnou třeba dva hráči, těžko je nahrazujeme. Někteří kluci ještě nejsou tolik vyhraní, ale jsou mladí, musí se vykopat,“ ví dobře zkušený kouč, který v derby postrádal zraněného Šmehlíka a nemocného Tinku. „Má covid, který nás trápí celou zimu,“ pronesl.

I kvůli absencím nerozhodný výsledek bral. „Jsem spokojený. Remíza je spravedlivá,“ míní.

„Na to, že to bylo první jarní utkání, tak to bylo oboustranně slušné. Oba týmy hrály solidně. Nivnici patřil úvod zápasu a konec, my jsme měli spíš ten prostředek. Za stavu 2:1 jsme se začali trošku bát o výsledek. Neudrželi jsme vpředu balon, spíš se jenom bránili. Nakonec jsme mohli i prohrát,“ ví dobře Kadlček.