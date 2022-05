Za domácí se trefil Čevelík a z trestného kopu také asistent trenéra René Křemeček, který byl v tu chvíli na trávníku sotva minutu.

I. A třída sk. B, 24. kolo -

TJ OSVĚTIMANY – SK SLOVÁCKÁ VIKTORIA BOJKOVICE 2:4 (1:3)

Branky: 29. Miroslav Čevelík, 69. René Křemeček – 24., 39. a 42. Adam Kundrata, 85. Daniel Vacula. Rozhodčí: Mičkal. Diváci: 160.

Ani parádní trefa čtyřicetiletého borce, který dávno ukončil hráčskou kariéru a v klubu působí coby asistent trenéra, ale Osvětimanům body nepřinesla.

„I když jsme prohráli, tak jsme nehráli vůbec špatný fotbal. Kluky musím za výkon pochválit. Bohužel takový je někdy fotbal. Samozřejmě doma bychom neměli inkasovat tolik branek. Vyhrávat na čtyři góly je sebevražda. Vpředu jsme si ale vypracovali hodně šancí, soupeř ze zápasu vytěžil daleko víc než my,“ uvedl domácí trenér Pavel Němčický.

Na absence opor se nevymlouval. Favorit šel přitom do utkání bez Šumulikoského, Perůtky, Bartoše, Horáčka i Přílučíka. Bez nich to domácí měli složité, ale ve druhé půli protivníka zatlačili a nechybělo mnoho, aby skóre za stavu 2:3 srovnali.

„Samozřejmě nám chyběli nějací hráči, ale i bez nich jsme odehráli dobrý zápas,“ uvedl Němčický.

Že jeho tým před vlastním publikem nepotvrdil první místo, vůbec neřešil. „Mě mrzí jiné věci, třeba válka na Ukrajině. Toto je maličkost. Navíc věřím, že za týden to zvládneme,“ prohlásil.

Penaltový specialista Červinka vychytal i Biháriho. V Kunovicích ale i chyboval

Bojkovice si výhry z Osvětiman, které až do minulého víkendu držely neporazitelnost, vážily. „Jsme spokojení, je to super. Osvětimany nejsou zvyklé doma prohrávat. Pro nás je to úspěch, tři body zvenku se počítají,“ ví dobře. Hostující kouč Martin Liška.

Slovácká Viktoria rozhodla sobotní duel, který kolidoval se semifinálovým zápasem na mistrovství světa v hokeji, už v prvním poločase, kdy se třikrát trefil útočník Kundrata.

Hattrick si dal jako dárek ke čtvrteční maturitě. „Pro domácí to byla asi sprcha, protože první poločas byl celkově vyrovnaný. Určitě jsme nebyli horší, ale vedení 3:1 bylo pro soupeře až nezasloužené,“ říká Liška.

S hrou v úvodní části ale ani přes náskok úplně spokojený nebyl. „Začátek byl od nás trošku rozháraný. Do koncovky jsme se dostávali strašně kostrbatě. Vypadalo to, že to od nás z hlediska zakončení nebude žádná sláva, ale ze tří akcí dal Kundrata tři góly,“ pochvaloval si bojkovický kouč.

Ve druhé půlce už hosté vedení nepustili, byť je to stálo spoustu sil.

Osvětimany ale hrozily, klidně mohli výsledek srovnat. Hned po změně stranzahodil dvě velké šance Kučera, jednou selhal Čevelík.

Bojkovice se ve druhé půli zatáhly, spoléhaly na brejky. Vacula obloučkem trefil jenom břevno, Vargu zase vychytal gólman Chvojka.

Utkání zdramatizoval v 69. minutě Křemeček, který se hned po svém příchodu na hřiště hezky trefil z trestného kopu. Domácí dál cítili šanci, neustále se tlačili do šestnáctky soupeře, ale vpředu neměli takovou sílu a kvalitu jako na podzim.

Nažhavený Hynčica po hattricku: Chtěl jsem z toho zápasu vydupat co nejvíc

Bojkovice definitivně uklidnil až veterán Vacula, jemuž asistoval Kundrata.

Hrdina zápasu si na konci smolně poranil koleno, do šatny odkulhal, hosté to ale zvládli. V závěru ještě Gorčík orazítkoval břevno.

„Zápas byl napínavý až do konce. Myslím si, že jsme si zasloužili vyhrát. Přišlo mi, že jsme chtěli víc uspět než domácí, kteří nás ve druhé půli zatlačili, ale s čím jsme počítali. I když byly Osvětimany oslabené, kvalitu pořád mají,“ ocenil Liška.

Toho mrzely jenom nedotažené brejky a zranění Kundrata, což byla pro vítěze taková kaňka.

Jinak byli Bojkovičtí hodně šťastní. „Taky máme úzký kádr, dneska za nás nastoupili čtyři dorostenci, ale takto to máme pořád. Ale na to, že hrajeme s dorostenci a domácími kluky, jsme na tom při pohledu na tabulku velice dobře,“ dodal Liška.