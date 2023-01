Trenéři Hluku Rudolf Obal a Tomáš Šimoník bronz v silné konkurenci brali. „Pro nás to byl dobrý turnaj s kvalitními soupeři. Pro kluky je to hlavně škola, i když my v hale moc netrénujeme. Úroveň byla ještě vyšší než před Vánoci, jsou tady o něco lepší týmy,“ uvedl Šimoník.