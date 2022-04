I. B třída skupina C, 19. kolo - FC MALENOVICE – TJ UHERSKÝ OSTROH 3:0 (0:0). Branky: 47. Jan Kostka, 86. Ondřej Janováč, 88. Tomáš Lhotský. Rozhodčí: Dostálek. Diváci: 100.

„Jsme rádi jenom za body, výkon až tolik dobrý nebyl,“ poznamenal domácí kouč Luděk Hynčica, který je rád, že se Malenovice dotáhli na Staré Město a Topolnou. „Máme stejně bodů a s oběma týmy se nyní utkáme,“ připomíná.

Pokud ale chce tým ze Zlínska uspět, musí se zlepšit, protože s Uherským Ostrohem herně nijak nezářil. „Zápas ovlivnil silný vítr i déšť. První poločas byl spíš oboustranná mazlanice. Co se nakoplo, to se vrátilo, překopnuté balony zase letěly do autu,“ popisoval dění na hřišti Hynčica.

Hosté v úvodní části pozorně bránili, soupeře do šancí nepouštěli. „První poločas byl z naší strany výborný,“ uvedl kouč Uherského Ostrohu Roman Šálek.

Jeho tým mohl jít dokonce v 5. minutě do vedení, Konečný ale hlavou mířil jenom do tyče. „I s podporou větru jsme měli více ze hry než soupeř, který jenom nakopával balony dopředu,“ říká Šálek.

Podívejte se: uzdravený Matějíček pomohl fotbalistům Vlčnovu alespoň k bodu

Druhý poločas začal šťastným gólem Malenovic. Domácí Kostka se trefil z pětatřiceti metrů. „Tím jsme se uklidnili,“ uvedl Hynčica.

Ostrožané naopak znejistěli. „Do druhého poločasu domácí nastoupili s větrem v zádech, navíc se spustila průtrž mračen. Hned po změně stran jsme střelou z pětatřiceti metrů dostali gól. Našemu brankáři míč projel mezi prsty. Byla jeho chyba, která ale začala úplně někde jinde. Od té doby jsme na hřiště nebyli. Úplně jsme se zlomili,“ prohlásil Šálek.

Malenovice nerozhodila ani neproměněné penalta střídajícího Novaka, který minul bránu. Hosté důležitý moment přečkali, o chvíli na to mohli skóre srovnat, ale Fantura z malého vápna mířil jenom do gólmana.

V pátek fotbal, v sobotu svatba. Ženich Machala hrál tak, aby se nic nestalo

„Na konci už nebylo na co čekat. Otevřeli jsme hru a dostali dva góly,“ uvedl Šálek.

Nejprve Janováč po samostatném nájezdu udělal i kličku brankáři a pak Lhotský střelou zpoza šestnáctky přímo do šibenice upravil na konečných 3:0.

„Zase jsme doplatili na to, že nastoupili jiní čtyři hráči než minulý týden proti Jankovicím. Snad uhrajeme nějaké body v neděli doma proti Velkému Ořechovu,“ přeje si hostující kouč.