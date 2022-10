Mezinárodní přípravné utkání žen:

Česko – Maďarsko 3:3 (2:0), hráno ve Zlína

Branky: 3., 24. a 84. Stašková – 55. a 71. Pusztai, 47. Vago z penalty. Rozhodčí: Dohnal – Ferenc, Straka (Batík). Žluté karty: Stárová, Krejčiříková, Jelínková – Szabo, Németh.

Diváci: 600

Česko: Lukášová (72. Radová) – Šlajsová (46. Jelínková), Necidová (46. Sonntagová), Stárová (79. L. Martínková), Dlasková – Veselá (60. Mrázová), Cahynová, Krejčiříková, Černá – Svitková (60. M. Dubcová) – Stašková.

Kromě tradičních opor Cahynové, Svitkové či Staškové dal šanci i některým mladým hráčkám. „Je hrozně důležité, aby holky sbíraly minutáž a zkušenosti. V budoucnu se jim budou hodit,“ věří Rada.

Jeho tým se dostal do rychlého vedení, když hned ve třetí minutě zblízka uklidila míč do sítě Staškové. Byla to její desátá branka v národním týmu.

Útočnice Atlética Madrid se zapsala mezi úspěšné střelkyně zápasu i ve 24. minutě, kdy se prosadila z trestného kopu.

Český výběr i nadále dominoval a měl více ze hry. Maďarky se nadechly až na konci první půle. Za svoji zvýšenou aktivitu byly odměněny penaltou nařízenou za faul Necidové. Brankář Olivie Lukášová ale pokus hostující hráčky ve 41. minutě vyrazila a následně chytila i dorážku.

Do druhého poločasu naskočila i Lucie Jelínková, kapitánka výběru do 19 let z nedávného evropského šampionátu, pro kterou to byl premiérový start v seniorské reprezentaci. Její parťačka z obrany Antonie Stárová hned v první minutě druhé půle faulovala v pokutovém území a druhou penaltu v zápase proměnila Fanni Vago, která snížila na 1:2.

Maďarky ožily a výsledek brzy srovnaly. Po rychle rozehraném autové vhazování na své levé straně hřiště se Papai prokličkovala až k brance Pusztai zblízka doklepla míč do sítě.

To však nebylo ze strany hostujícího týmu vše. Obrat završila v 71. minutě Pusztai, jež se prosadila po centru Vago z levé strany a zákroku Lukášové.

Češky se ale nevzdaly a skóre parádní ranou Staškové pod břevno srovnaly.

Útočnice Atlética Madrid zkompletovala hattrick a byla dál při střelecké chuti. V závěru její hlavičku zneškodnila brankářka Bíró, která chytila i její střelu v nastaveném čase po zemi.

Na druhé straně mohla rozhodnout Czellerová, ale ve velké šanci mířila nad.

„Je škoda, že jsme zápas nedotáhly do vítězného konce. Bohužel utkání jsme podcenily, za stavu 2:0 zvolnily. Nebyly jsme koncentrované a Maďarky toho využily a výsledek otočily, což nás trochu položilo. Snažily jsme se to zase obrátit, ale nakonec je z toho jenom remíza,“ uvedla česká útočnice Andrea Stašková.

Český výběr se v sobotu přesune do Anglie, kde odehraje v úterý večer v Brightonu zápas s domácím výběrem.