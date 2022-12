Memoriál Tomáše Ondrouška 2022

Výsledky: 1.FC Slovácko – Nemšová 7:6, Slovácká Slávia – Vítkovice 9:2, Nemšová – Slovácká Slávia 5:8, Vítkovice - 1.FC Slovácko 1:9, Vítkovice – Nemšová 2:5, Slovácká Slavia – 1. FC Slovácko 5:3.

Konečné pořadí: 1. Slovácká Slávia (3 0 0 – 22:10 - 9 bodů), 2. 1. FC Slovácko (2 0 1 – 19:12 - 6 bodů), 3. Nemšová (1 0 2 – 16:17 - 3 body), 4. Vítkovice (0 0 3 – 5:23 - 0 bodů).

Nejlepší hráč: Stanislav Malůš (Slovácká Slávia)

Nejlepší brankář: Juraj Husár (Nemšová)

„Jsem rád, že jsme se s kluky po delší době zase sešli a zahráli si. To, že jsme turnaj vyhráli, je něco navíc, i tak ale každý triumf potěší. Je vidět, že jsme hrát fotbal nezapomněli,“ uvedl Marek Janoušek.

Cenu pro nejlepšího hráče obdržel jeho spoluhráč Stanislav Malůš. Součástí vítězné party byli i Milan Válek, Zdeněk Botek, Alexandr Machala, Milan Orlovský, Nikola Hrbek, Jakub Svízela a další borci, co se sešli v mládeži Uherského Hradiště a před lety nosili společný sešívaný dres Slovácké Slávie.

Na někdejší úspěšné dorostence neměli ani ex-ligoví borci Slovácka. Silná sestava ve složení Němčický, Drobisz, Šuškavčevič, Hlahůlek, Marek, které doplňovali Šturma s Koštuříkem, Holíkem či Němčickým mladším skončila druhá.

„Jsem rád, že jsem se mohl potkat s kluky, které běžně v roce nevidím. Venku mě to sedí víc než v hale,“ uvedla legenda Synotu a současný kouč třetiligové juniorky Slovácka Pavel Němčický.

Umělá tráva a čerstvý vzduch nevadily ani Petru Drobiszovi. „Samozřejmě mě bolí trošku kolena, ale jsem rád, že tu s kluky můžu být a že si spolu můžeme zahrát,“ říká. „Tělo se sice ozývá čím dál častěji, ale dokud zdraví drží, vždycky rád přijdu,“ přidává.

Nejstarším hráčem byl Miroslav Hlahůlek, který odehrál úvodní dva zápasy, klíčovou bitvu už sledoval jenom jako divák. „Natáhl jsem si sval,“ vysvětloval. „Když člověk jako dlouho nic nedělá a pak si jde zahrát, je jen otázka času, kdy se něco stane,“ ví dobře.

Fotbalisté Ostrožské Nové Vsi mají nový výbor, shánějí trenéra i posily

Jinak si bývalý kapitán Synotu a současný mládežnický kouč mládeže Slovácka setkání s kamarády užil. „S hraním jsme víceméně skončil, mezi kluky jsem přišel po delší době. Jelikož nebylo dost hráčů, tak mě Zdeněk Botek s Pavlem Němčickým povolali. Rozhodně účasti nelituji. To, že jsem nejstarší, je spíše na ostudu, ale byla to příjemná akce. Rychle to odsýpalo, furt se hrálo a nebyly žádné prostoje,“ pochvaloval si nejen Hlahůlek.

Nejlepším gólmanem byl vyhodnocen Slovák Juraj Husár. Jeho Nemšová brala v silné konkurenci bronz.

Turnaj se na počest zesnulého Tomáše Ondrouška uskutečnil v sobotu dopoledne.

„Tento rok je to třiadvacet let, kdy odešel náš kamarád a spoluhráč Tomáš Ondroušek. Od té doby nás sleduje a fandí nám seshora. Jsem rád, že mezi nás přišli i jeho táta a brácha Michal, kteří provedli slavnostní výkop,“ prohlásil na úvod hlavní organizátor klání Zdeněk Botek.

Hrálo se souběžně na dvou hřištích vedle sebe s umělou trávou v počtu pět plus jedna, hrací doba byla dvakrát dvanáct minut

Po skončení turnaje se všichni účastníci sešli v pivnici Krček, kde si dali dobrý oběd a klání důkladně rozebrali.

Mezi diváky byl i manažer Slovácka Veliče Šumulikoski, Jiří Flašar, Ladislav Soviš a další osobnosti fotbalu na Uherskohradišťsku.