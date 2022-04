„Spokojený jsem hlavně s výsledkem a třemi body, které jsou pro nás dobré. Byli jsme favoritem, ale fotbal z naší strany plakal. Nejsme spokojení s tím, co jsme tady předvedli,“ přiznal bojkovický trenér Martin Liška.

I. A třída skupina B, 19. kolo -

FC KUNOVICE – SLOVÁCKÁ VIKTORIA BOJKOVICE 1:2 (1:1). Branky: 11. Radek Bihári - 38. Vojtěch Dolina, 73. Tomáš Gorčík. Rozhodčí: Mitáček. Diváci: 100.

Hosté na Bělince nijak nezářili, přesto jim i průměrný výkon stačil na další jarní výhru. „V prvním poločase jsme bohužel nedokázali využít podpory silného větru, ba naopak. Dlouhé nákopy nám vítr bral, nehráli jsme vůbec jednoduše. Domácí nás z brejku potrestali, dali nám rychlý gól. My jsme se nemohli najít. V první půli jsme se nesoustředili na hru, neustále se dohadovali. Naštěstí jsme do přestávky alespoň vyrovnali na 1:1,“ hodnotil Liška.

Skóre otevřel v 11. minutě Bihári, jemuž asistoval důrazný obránce Flek.

Domácí mohli v úvodní části přidat další branky, ale před gólmanem Urbánkem pokaždé selhali a naopak před přestávkou zbytečně inkasovali, když špatné vyběhnutí brankáře Němčického potrestal Vojtěch Dolina.

„Věřil jsem, že se náš výkon ve druhé půli zlepší. Trošku jsme sestavu prostřídali, dali tam zkušenost, ale hra byla z naší strany dál nepřesná. Bylo to hodně rozhárané, chyby byly na obou stranách. Hrálo se nahoru dolů, vypadalo to na ofenzivní fotbal, ale spíš to bylo o tom, že si ani jeden z týmů nedokázal dvakrát nebo třikrát po sobě přihrát. Hrálo se jenom na náhodu, na nákopy. Do toho vstupoval silný vítr, který komplikoval zpracování i odhad balonu,“ popisoval Liška.

Jeho tým za nerozhodného stavu 1:1 přečkal několik tutovek soupeře. Dvě obří šance zazdil Bihári, po přihrávce Marobiče osamocený Šašinka mířil trestuhodně vedle.

Jak se dávají góly, vzápětí ukázal soupeři Gorčík, který po akci Vojtěcha Doliny propálil Němčického a bylo to 1:2.

Kunovice se dál snažily, sahaly alespoň po vyrovnání. K němu měl nejblíže Šašinka, jenž po rohu Chaloupky napálil jenom dobře postaveného Urbánka

Bojkovice už těsný náskok nepustily. V nastaveném čase mohl výhru hostů pojistit Kundrata, mladý forvard si ale na Němčického nepřišel.

Mrzet jej to vůbec nemuselo. „Myslel jsem si, že to skončí remízou, naštěstí nám vyšel jeden protiútok. Kunovice měly v hektickém závěru standardky, klidně nám tam mohlo něco spadnout. Podržel nás ale gólman,“ ví Liška.

Trenér Kunovic Jiří Chramcov, který vedl tým místo Petra Chaloupky, byl spokojený pouze s předvedeným výkonem. „Hra byla dobrá, ale neproměňujeme šance, což nás sráží a stojí body. Bylo to stejné jako v Nivnici,“ říká.

Podle Chramcova přišel zlomový okamžik ještě v prvním poločase, kdy domácí nechali okresního rivala srovnat. „Bohužel jsme hostům darovali gól,“ posteskl si. „Nevím, jestli za něj může brankář, ale když už se rozběhl, měl za míčem jít. Nebo měl zůstat stát,“ káral mladíka Němčického.

Ve druhé půlce hrály Kunovice s větrem, hrozily z brejků, ale žádný z nich nedotáhly. „Druhý klíčový okamžik byla nevyužitá šance Biháriho za stavu 1:1. Nedal a z protiútoku jsme inkasovali rozhodující branku .Pak už to byla taková frustrace z toho, že tutovky neproměníme,“ uvedl zklamaný Chramcov.

Kunovice na jaře nesráží jenom mizerná koncovka, ale i absence. Proti Bojkovicím domácím scházeli Kříž, Roubal nebo Masařík. „Museli pomoct dorostenci, ale oba se s tím poprali velice dobře,“ chválil mladíky Chramcov.