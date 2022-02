Podívejte se: Kunovice smazaly dvougólové manko, se Štítnou stejně prohrály

Až do konce zápasu to bylo otevřené. Úvodní přípravný duel fotbalistů Kunovic a Štítné nad Vláří rozhodně nenudil. Favorizovaní hosté se v první půli dostali do dvoubrankového vedení, domácí ale po přestávce výsledek trefami kanonýra Kříže srovnali na 2:2 a byli blízko obratu. Bihari ale svoji šanci nevyužil, a tak přišel trest a další tři góly v Němčického síti. Dvanáctý tým krajského přeboru Zlínska zvítězil na Bělince 5:2, na čem pracovat však mají oba nedělní soupeři.

Fotbalisté Kunovic (černé dresy) na úvod zimní přípravy podlehli Štítné nad Vláří. | Foto: Deník/Libor Kopl

„ Je vidět, že to byl náš první zápas. Bylo to takové neurovnané. Někteří kluci ještě čtrnáct dní zpátky netrénovali. Máme před sebou ještě hodně práce,“ ví trenér Štítné nad Vláří Pavel Prejšnajder. Známý kouč v Kunovicích postrádal čtyři hráče, žádná nová tvář se v týmu neobjevila. „Kádr není moc široký. Máme nějaké zranění, nějací kluci skončili, takže se s tím teď trochu pereme,“ přiznává Prešnajder. „Snažíme se někoho sehnat, ale trh je tak malý a slabý, že s tím bojuje snad úplně každý. Hráči nejsou a ani nebudou,“ ví dobře a tak pracuje se stávajícím mančaftem. Přípravný fotbal -

FC Kunovice – TJ Štítná nad Vláří 2:5 (0:2)

Branky: 65. a 68. Kříž – 30. a 84. Hnaníček, 45. a 81. Vaculík 88. Černý Kunovice jsou na tom lépe. Jejich trenér Petr Chaloupka v zimní přípravě zapracovává sedm nových lidí, včetně čtyř dorostenců. Proti Štítné nastoupili mladý gólman Němčický, nivnický stoper Roubal, Petr Gajdošík z Březolup či Jakub Salay ze Strání. Prostor dostali i Roman Mikulčík, František Abrhám nebo čtyři dorostenci. Jedenáctý tým krajské I. A třídy skupiny B si na úvod přípravy vedl docela slušně. Soupeři z vyšší třídy se vyrovnal. Místy jej i předčil, ale finální fáze nebyla dobrá. „S předvedou hrou jsem spokojený, ale výsledek je pro nás krutý,“ říká Chaloupka. „Místo toho, abychom šli za stavu 2:2 do vedení, jsme vzápětí inkasovali třetí branku a pak další dva góly. Celkově to ale nebylo nejhorší. Máme na čem stavět,“ pokračuje. „Bohužel proměňování šancí bylo na bodu mrazu. To musíme zlepšit. Když budeme dávat góly, budeme mít body,“ ví dobře. Fotbalová příprava: Juniorka Slovácka zdolala Vsetín, trefil se jen Kratochvíla Štítná ve vyrovnaném duelu potvrdila roli favorita. Střelecky se prosadila až v závěru první půle. Skóre otevřel Hnaníček, na 2:0 zvyšoval Vaculík. Oba borci se prosadili i na konci zápasu, v tu chvíli byl ale stav nerozhodný 2:2. Za domácí dvakrát skóroval bombarďák Kříž. Zkušený forvard se nejprve prosadil po akci Salaye a Bihariho, pak po Salayově vysunutí elegantně přehodil vyběhnutého gólmana. Vzápětí mohl završit obrat Bihari, ale hostujícího brankáře ani nadvakrát nepřekonal. Štítná trestala, její triumf završil v 88. minutě Černý. Kunovice od ještě větší pohromy uchránil výtečný gólman Němčický. Slovácký celek čeká další přípravné utkání v pátek doma proti Hroznové Lhotě, Štítná nad Vláří před startem jarních odvet odehraje ještě čtyři duely. Postupně vyzve Bylnici, Šumice, Bojkovice a Luhačovice.