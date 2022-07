Oslavy 90 let fotbalu v Jalubí

Výsledky: SK Jalubí – Stará garda 1. FC Slovácko 6:2 (1:2), David Blaha 3, Martin Večeřa, 2x vlastní – Jiří Kowalík, Václav Marek

Dorost SK Jalubí – Staří páni SK Jalubí nad 35 let 2:4

Žáci: SK Jalubí – Traplice 12:4

Přípravka: SK Jalubí – Traplice 3:5

„Je to odměna za těch deset let, co jsme tady začali pracovat pro zdejší fotbal nejen s muži, ale především s mládeží. Začíná se nám to všechno vracet,“ těší nejen předsedu klubu SK Jalubí Roman Šilc.

Dvaačtyřicetiletý funkcionář šéfuje tamním fotbalistům dvanáct roků a za pomoci kolegů z výkonného výboru, trenérů a řady dobrovolníků pomalu posunuje oddíl nahoru.

„Není umění dělat fotbal s penězi, ale bez nich,“ říká s úsměvem Šilc. „Při dnešních cenách, si s rozpočtem kolem čtyř set tisíc korun moc vyskakovat nemůžeme, ale snažíme se,“ přidává.

Také předsedovi Jalubí chybí větší přísun státních peněz do sportu, nejen toho profesionálního. Nováček okresního přeboru si ale nestěžuje, dál tvrdě pracuje.

Postupem se dávno neopíjí, ve vyšší soutěži nechce být za otloukánka. „Člověk si nikdy nemá klást malé cíle a já si myslím, že současný tým má na to, aby byl štikou okresního přeboru,“ myslí si.

Hned o dalším postupu ale mluvit nechce. „Nechci nic zakřiknout, ale během pár let bychom se rádi vrátili do krajské soutěže,“ přiznává.

V Jalubí se konečně ustálilo mužstvo mužů. První tým těží z dorostu, který se v obci před osmi lety obnovil. „Současný mančaft je z devadesáti procent postaven z domácích hráčů. Nyní přišli tři hráči z Jankovic. Chtěli jsme je už loni, ale jejich příchod jsme dotáhli až teď,“ uvedl Šilc.

Jalubí se navíc může pochlubit i opravdu širokou základnou mladých hráčů. „Třeba do minipřípravky nám chodí čtyřicet dětí,“ upozorňuje Šilc.

Do soutěží jsou přihlášeni také přípravka, žáci a dorostenci. Ti všichni si sobotní oslavy náramně užili.

Žáci a přípravka se utkali s Traplicemi, dorost vyzval bývalé hráče. První tým se pak utkal se starou gardou Slovácka. „Nejprve jsme uvažovali o Baníku Ostrava, který letos slaví sto let a mají toho hodně. Proto jsme oslovili jsme bývalé hráče Slovácka, kteří nám na to kývli. Šlo ale hlavně o to ukázat naše družstva fanouškům,“ říká Šilc.

Právě na příznivce se v Jalubí mohou spolehnout. Kdo zažil atmosféru na Městském stadionu Miroslava Valenty v Uherském Hradišti při finále okresního poháru, pochopí.

„Na naše domácí zápasy pravidelně chodí 250 diváků, jezdí s námi i ven, kde máme v hledišti rovněž převahu,“ chlubí se Šilc.

Příznivci si užili také sobotní exhibiční zápas se Slováckem. I když domácí po parádních trefách Kowalíka a Marka v 18. minutě prohrávali 0:2, výsledek zásluhou Martina Večeři ještě do přestávky snížili. Ve druhé půli pak přišel velký obrat, který přinesl nejen hattrick Blahy, ale i dva vlastní góly soupeře.

Jalubí nakonec zvítězilo 6:2 a na startu letní přípravy si dodalo chuť do další práce.

Dres poražených navlékli třeba gólmani Filipko s Drobiszem a Markem, Hlahůlek, Činčala či kanonýři Malár s Kowalíkem.

V rámci sobotních oslav v Jalubí byli vyznamenáni bývalí hráči a členové klubu Antonín Chmelař starší, Zdeněk Odstrčilík, Vladislav Dúbrava starší, Stanislav Gajdorus, Jan Slavík, Václav Kovařík, Jiří Daněk, Miroslav Grebeníček, Rostislav Večeřa, Ivan Rambousek, Hynek Hejda, Karel Malovaný, Antonín Rožek, Jaromír Horák, Bronislava Kučerová, Zdeněk Kučera, Antonín Macozsek, Miroslav Vrábl, Antonín Dostálek, Josef Hubáček, František Kubík, Libor Škrabal, Zdeněk Gajdošík, Josef Hejda, Pavel Kočenda, Antonín Tomaštík, Josef Křiva, in-memoriam pak Petr Hrňa a Pavel Hruška.

Plakety jim předal bývalý útočník Olomouce a vicemistr Evropy z roku 1996 Milan Kerbr, jehož otec pocházel právě z Jalubí.

Gajdorus, Chmelař, Hejda a Grebeníček pak byli oceněni i od předsedy OFS Uherské Hradiště Františka Mika.

Součástí oslav výročí devadesáti let byla i autogramiáda hráčů Slovácka Michala Kadlece, Stanislava Hofmanna a Petra Reinberka a večerní zábava se skupinu Halogen.