I. A třída sk. B, 2. kolo:

TJ SPARTAK HLUK –FC KUNOVICE 2:0 (1:0)

Branky: 28. Roman Sopůšek, 48. Martin Kukla. Rozhodčí: Mičkal. Diváci: 130.

„Pro nás to byl těžký zápas. Derby je vždycky specifické. Kunovice byly organizované, hrály úplně jinak než minulý týden s Těšnovicemi. Změnily systém, sestavu i taktiku. My jsme rádi, že jsme to zvládli za tři body. Takové zápasy bývají nejtěžší. Tři body jsme potřebovali. Nakonec to ale klidně mohlo skončit 5:0,“ uvedl trenér Hluku Aleš Zlínský.

Zatímco při premiéře v Buchlovicích postrádal řadu opor, v sobotu měl k dispozici kompletní obranu i další borce. Spartaku pomohli hlavně stopeři Lipoti s Horákem, kteří jsou pro Hluk stěžejní defenzivní hráči.

„Kdybychom je měli před týdnem, tak jsme v Buchlovicích neprohráli,“ má jasno Zlínský.

Spartak ale nemá problémy v defenzivě, spíše jim schází střelec. Klíčové góly po zranění Martiše a odchodu Zelinky obstarává hlavně špílmachr Sopůšek, jiného kanonýra Hlučané nemají. „Ale věřím, že Štefan Bartošek, Lipoti i Hladiš pro nás budou posilami. Po zápase s Kunovicemi bych je chtěl pochválit,“ prohlásil Zlínský.

Diváci v Hluku viděli opatrný fotbal s pár šancemi. Domácí byli nebezpečnější, do vedení šli po dvou zahozených tutovkách až ve 28. minuty, kdy se po rohu trefil z pravé strany Sopůšek.

Podívejte se: Topolná nezvládla ve Zdounkách první poločas, vysoko prohrála

Spartak byl dál aktivnější. Pohybem hýřil hlavně křídelník Bartošek, ale další branky v první půli nepadly.

„Domácí měli v první půli hodně standardních situací, hlavně rohů, ze kterých nic nevytěžili. Problémy nám ale dělaly náběhy z naší levé strany. Soupeř si vypracoval dvě nebo tři gólové šance, které chytil brankář nebo šly vedle,“ uvedl kunovický trenér Petr Chaloupka.

Domácí uklidnila až druhá branka Kukly hned po změně stran. Hosté se snažili výsledek zvrátit, hnali se dopředu, ale pořádnou šanci si nevypracovali.

Hlučané naopak mohli definitivně zlomit odpor houževnatého rivala, ale mladíci Zlínský s Bartoškem před gólmanem Němčickým neuspěli.

V závěru ještě hlavičkoval střídající Zalubil po rohu Šimoníka do břevna. Skóre 2:0 se ale nezměnilo.

Povedená generálka. Fotbalistky Slovácka se na Ligu mistryň naladily výhrou

„Zápas se mi hodnotí těžko, protože jsme ho prohráli, ale bral jsem v potaz to, v jaké jsme zase nastoupili sestavě. Bylo to jinak poskládané než minulý týden doma proti Těšnovicím. Tentokrát jsem byl nachystaný i já. Soupeř vyhrál zaslouženě, protože dal dva góly, my žádný. Bohužel jsme se nedostali do žádné vyložené šance,“ posteskl si Chaloupka.

Oproti minulému týdnu měl k dispozici Jaroňka, scházeli ale Flek s Masaříkem. Se sebezapřením nastoupili Váňa s Abrhámem.

Kunovice zůstávající na nule. Za týden doma hostí Újezdec. Hluk jede do Těšnovic.