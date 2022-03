„Kdyby ji ale Adam proměnil, zápas by možná vypadal jinak a nemusel být tak dramatický,“ míní kouč Hluku Jiří Vojtěšek.

Celek z Uherskohradišťska potvrdil výbornou formu z podzimu i zimní přípravy i bez Martišel, Crly, Zlínského, Kročila či Tomaštíka, který dal před Spartakem přednost Nevšové.

FK Baník Ratíškovice – Spartak Hluk 2:3 (0:1). Branky: Jakub Bábíček, Kočiš – Zámečník, Sopůšek, Matejka

Trenér Vojtěšek ale dobré výsledky nijak nepřeceňuje. „Pořád je to jenom příprava, mistrovské utkání budou jiné,“ připomíná někdejší ligový obránce. „Samozřejmě každá výhra potěší, ale v této fázi jim nepřikládám až tak velkou váhu,“ přidává.

Sobotní duel se navíc hrál na menší umělé trávě ve Strážnici, kde místo líbivých akcí přicházely spíše střety a fauly. Rozkouskovaná hra žádnému z týmů neseděla.

„Bylo to bojovné, hodně soubojové. Místy se mezi hráči i jiskřilo. Oproti minulému týdnu, kdy jsme hráli v Kunovicích s Morkovicemi, to bylo jako den a noc,“ říká Vojtěšek.

„V naší hře byly hluchá místa, některé pasáže se mi vůbec nelíbily. Najít v nich něco pozitivního nejde. I přesto jsme si vytvořili dost šancí na to, abychom zápas rozhodli daleko dřív,“ míní hlucký kouč.

Spartak poslal do vedení Zámečník, po změně stran se trefili ještě Sopůšek a Matejka. Nevýrazné Ratíškovice korigovaly Jakubem Bábíčkem a Kočišem, celkově však jejich výkon zůstal za očekáváním. Proti Strání před týdnem hrály daleko lépe.

„Dneska není moc co hodnotit, protože toto byl suverénně náš nejhorší výkon ze všech pěti zápasů, které jsme zatím odehráli. Mužstvo jsem vůbec nepoznával. Jsem hodně naštvaný a zklamaný. Takto rozhodně jít do soutěže nemůžeme. Výkon neospravedlňuje ani absence šesti hráčů, co tu dneska nebyli. Takto se k utkání prostě nepřistupuje, dobré nebylo skoro nic,“ zhodnotil duel trenér ratíškovického Baníku a někdejší ligový útočník Zlína či Drnovic Petr Zemánek.

Fotbalisté Hluku si v sobotu připsali hned dvě výhry. Druhý tým složený převážně z hráčů dorostu si totiž na zimním turnaji v Uherském Brodu v souběžně hraném utkání překvapivě poradil se Slavkovem, který po dvou brankách Polácha zdolal 2:1.

„Je obdivuhodné, že i toto mužstvo vyhrálo a zanechalo Hluku možnost tento turnaj vyhrát. Nepředpokládali jsme, že tento poslední výběr Hluku může uhrát tento výsledek. Tým koučoval Vašek Uhlíř a je vidět, že je ho vedení a schopnost organizovat mužstvo je veliká. Vítězství o to cennější , že i v tomto improvizovaném řešení kluci dokázali zvítězit. Obě branky dal Přema Polách, který však při svých fyzických schopnostech nemůže být kvůli svému zaměstnání být stabilním hráčem,“ zhodnotil duel sekretář Spartaku Martin Dostal.