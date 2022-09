I. A třída sk. B, 5. kolo -

TJ SPARTAK HLUK – TJ SOKOL ÚJEZDEC-TĚŠOV 4:0 (1:0)

Branky: 32. Štefan Bartošek, 58. Marek Lipoti, 60. Tomáš Skovajsík, 80. David Uhlíř. Rozhodčí: Zpěvák. Diváci: 300.

„Po tom našem nevydařeném začátku, kdy každý viděl Hluk na předních pozicích, se herně i výsledkově zvedáme. Pro nás je každá výhra cenná. Kádr jsme v létě hodně obměnili, mužstvo je mladší, v útoku hrajeme s devatenáctiletými kluky, což je při šancích vidět. Kromě sedmnáctiletého syna Davida jsou na křídlech ještě dvacetiletý Bartošek nebo Roman Martiš s Řiháčkem. Vpředu jsme hrozně nezkušení. Když ale proměníme šance a dáme gól, tak se to zlomí v náš prospěch,“ říká trenér Spartaku Aleš Zlínský.

Újezdec dorazil k favoritovi ve velmi okleštěné sestavě, soupeři jen velmi složitě vzdoroval.

„Hosté v klidu rozehrávali na vlastní polovině, od začátku šetřili čas a brnkali našemu mužstvu na nervy. V obraně bylo až osm hráčů, my jsme se těžko dostávali do pokutového území, centry ze stran hosté odvraceli. Nešly nám ani rohy, přestože jak Uhlíř, tak i Lipoti jsou dobří hlavičkáři,“ popisuje na klubovém webu hlucký sekretář Martin Dostal.

Domácí zahrozili šancemi Bartoška a Davida Zlínského, ale nebyly to extra tutovky. „Újezdec k nám přijel s těžkým blokem, poctivě bránil. Co si tak vybavuji, měl snad jenom jednu střelu za zápas, a to ještě vedle, takže si toho moc nevypracoval,“ uvedl Aleš Zlínský.

Favorita uklidnil vedoucí trefou Bartošek, jenž dostal ideální míč za obranu a hostujícímu brankáři Pochylému nedal šanci.

Hlučané svoji herní převahu zužitkovali hlavně po změně stran, kdy přidali další tři branky. Po centru střídajícího Vaďury, který navlékl dres Spartaku po dlouhé době, se hlavou trefil stoper Lipoti.

Třetí gól přidal po rohu Sopůška zblízka dorážející obránce Skovajsík. Triumf favorita završil v 80. minutě další zadák Uhlíř.

„Jsem rád, že jsme utkání herně i výsledkově zvládli, skóre mohlo být ještě výraznější. Hosty od většího debaklu uchránil jejich gólman,“ míní domácí trenér, který v zápase kromě dlouhodobých marodů Tomáše Martiše a Horáka postrádal ještě Kuklu.

Zdroj: Libor Kopl

Kouč Újezdce Kroupa měl při skládání sestavy daleko větší problémy, hostům v sobotu scházeli Smýkal, Vacula a Gazdík, kvůli zranění navíc střídali Mikliš s Lekešem a se sebezapřením utkání dohráli Červenka s Pavlenkem. „Prostě je nás málo a nemá kdo střídat,“ krčí rameny Kroupa.

Svěřence ale i po nepříjemné čtyřgólové porážce podržel. „V prvním poločase, dokud jsme ještě s domácími stačili běhat a hrát, to nebylo špatné. Bohužel po zranění dalších dvou hráčů jsme úplně odpadli. Klukům i tak opět musím za předvedený výkon poděkovat. Bojovali, hráli na hranici svých sil,“ dodal Kroupa.