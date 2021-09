Domácí absolutně nezvládli závěr, když se nejprve v 89. minutě trefil Gago a v nastaveném čase senzačně srovnal hostující brankář Urbánek, pro kterého to byla vůbec první trefa mezi muži!

„Už jsem se na to nemohl dívat, tak jsem šel dopředu a vyšlo to,“ radoval se hrdina sobotního dramatu.

Bojkovice byly v hektickém závěru odměněny za výkon ve druhém poločase, kdy favorita jasně přehrály a kromě gólové akce mu nic víc nepovolily.

„Musím smeknout klobouk před kluky, jak to zvládli. Hluk dokáže soupeře zmáčknout, ve druhé půli většinou dominuje. My jsme to ale úplně převrátili a toho si nejvíce cením,“ prohlásil hostující kouč Martin Liška.

Přitom Slovácká Viktoria nezačala vůbec dobře a již v 9. minutě inkasovala.

„Věděl jsem, že to v Hluku pro nás bude strašně těžké. Soupeř je v této třídě až příliš dominantní, ale věděli jsme, že pokud vzadu budeme konstantní a nepustíme soupeře do šancí, určitě se dostaneme do hry, protože my si dokážeme vytvořit příležitosti. Bohužel máme problémy se zakončením, což ukázal i zápas v Hluku. Celý zápas se nám lepila smůla na paty,“ uvedl Liška.

Hosté v první půli zahrozili průnikem kapitána Víta Doliny a střelami Gaga a Vaculy, Spartak hrozil jen Martišem, Zelinka s Vaďurou tentokrát tolik nebezpeční nebyli. Nedařilo se ani Sopůškovi.

Bojkovice měly o po přestávce herně navrch, dlouho se ale jenom zastřelovaly. Dvakrát v zakončení neuspěl Martinec, trestný kop Vaculy šel vedle, kde skončil i dorážka Gaga po centru Vojtěcha Doliny.

Když Vaďura v 85. minutě připravil druhý gól pro Martiše, zdálo se být hotovo. Hosté ale neuvěřitelně povstali. Nejprve zatloukl balon zblízka do sítě Gago, následně rozjásal hostující příznivce brankář Urbánek, jenž zakončil svůj běh přes celé hřiště přesnou hlavičkou.

„Za stavu 0:2 v 85. minutě už jsme to měli strašně těžké, ale štěstí, kterému jsme šli naproti, se přiklonilo k nám,“ těší Lišku. „Jsem moc rád, že jsme zápas dotáhli do remízy, která nás stoprocentně nakopne k tomu, abychom i další zápasy odehráli tak, jako proti Hluku ve druhé půli, kdy jsme soupeře nepustili téměř do našeho vápna,“ přidal.

Zatímco hosté na trávníku juchali a objímali Urbánka. Hlučané ztrátou dlouho rozdýchávali. Po těžkém direktu zůstali v šoku, jako by právě schytali ránu kladivem do hlavy. Tak moc je trefa Urbánka bolela.

„Samozřejmě převládá zklamání. I když si hosté za výkon ve druhém poločase zasloužili remízu, my jsme měli náskok udržet. Když pět minut před koncem vedete o dvě branky, tak se to nesmí ztratit, natož aby nám vstřelil vyrovnávací branku gólman,“ hněval se trenér Hluku Jiří Vojtěšek.

Domácímu kouči vadily hlavně zbytečné chyby, které předcházely oběma bojkovickým gólům. Nejprve lehkovážně ztratil balon Zelinka, v hektickém závěru poslal míč Kročil jen do zámezí, přitom nebyl vůbec atakován.

„Kdybychom to lépe zvládli, tak máme tři body,“ ví Vojtěšek. „Na druhé straně musím uznat, že nás Bojkovice ve druhé půli přehrály. I když žádné vyložené šance neměly. Na balonu ale byly silné, přehrály nás,“ uznal.

Ztráta dvou bodů hluckého trenéra štvala. „Víme, že Bojkovice patří mezi tři týmy, které budou hrát o prvenství v soutěži. Možná i pod tíhou toho, že jsme moc chtěli zápas zvládnou a vyhrát, tak nám to ve druhém poločase svázalo nohy a z naší strany to nebylo ono. Příště musíme zápas dohrát jinak. Máme v sestavě kvalitní hráče na to, aby to zvládli,“ je přesvědčený bývalý ligový obránce.

I. A třída sk. B, 7. kolo -

Spartak Hluk – Slovácká Viktoria Bojkovice 2:2 (1:0)

Branky: 9. a 85. Martiš - 89. Gago, 93. Urbánek. Rozhodčí: Horváth. Diváci: 150.