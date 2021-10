„Jelikož znám Dolní Němčí a vím, že v sestavě mají hodně fyzicky urostlých kluků, nechtěli jsme dát do branky Adama Gáška, který má pořád osmnáct let. Proto došlo na Filipa Kovaříka. Jsme rádi, že v brance byl protože zneškodnil jednu nebo dvě šance soupeře a pomohl nám udržet čisté konto,“ pochvaloval si trenér Spartaku Jiří Vojtěšek.

Domácím náramně vyšel vstup do utkání. Stoper Horák hned ve 2. minutě uklidil balon do sítě a favorit vedl.

Vzápětí měl stejný hráč na kopačce další gól, ale po dalším rohu z podobné pozice mířil nad.

„Nástup do utkání byl podle našich představ, nicméně nám gól ve druhé minutě spíše uškodil,“ míní Vojtěšek.

S jeho slovy nezbývá než souhlasit. Hlučané se po vedoucí brance zatáhli, čekali, co předvede soupeř. Dolní Němčí hrálo dobře. Do šancí se tlačilo po zemi, kombinačními akcemi.

Srovnat mohl po čtvrt hodině hry Bída. Hostující středopolař ale ani nadvakrát nedostal balon do sítě. Neujala se ani střela Romana Bobčíka či hlavičky obránců Cmola a Libora Kadlčka.

Domácí pozorně bránili, směrem dopředu toho ale moc nepředvedli. Přesto ve 38. minutě po nejhezčí akci zápasu podruhé udeřili. Po rychlém kontru a Kuklově přihrávce zvýšil na 2:0 Ondřej Machala.

I. A třída sk. B, 13. kolo

SPARTAK HLUK – FK DOLNÍ NĚMČÍ 3:0 (2:0)

Branky: 2. Zdeněk Horák, 38. Ondřej Machala, 81. Tomáš Šimoník. Rozhodčí: Horváth. Diváci: 250.

Zkušený forvard nastoupil do derby místo Vaďury a rozjásal domácí fanoušky.

„Třicet minut jsme působili takovým těžkým dojmem. Dolní Němčí nás v tu dobu přehrávalo, výkon nebyl optimální, přesto jsme měli další šance a klidně mohli přidat další branky. Ke konci prvního poločasu jsme se ale zlepšili a zvýšili na 2:0,“ uvedl Vojtěšek.

Hosté z Dolního Němčí se dál snažili, bojovali. Vrátit do hry je mohl ještě před přestávkou Libor Kadlček, hlavičku zkušeného stopera ale vyrazil gólman Kovařík na roh.

Hlučané se po přestávce zlepšili, protivníka už do pořádného zakončení nepustili. Sami pak několikrát zahrozili, ale Martiš se Sopůškem v zakončení neuspěli, přesný nebyl ani Šimoník, který ale v 80. minutě bombou do šibenice z trestného kopu definitivně zlomil odpor rivala a zpečetil triumf Spartaku.

„Druhý poločas už z naší strany vypadal po herní i pohybové stránce o hodně lépe. Přidali jsme třetí branku a zápas zaslouženě dovedli do vítězného konce,“ prohlásil Vojtěšek.

Pro hosty je výsledek 0:3 až příliš krutý. „Klukům i přes prohru nemohu nic vyčíst. Jedině snad neproměněné šance. Neříkám, že jsme jich měli moc, ale v první půli jsme klidně nějaký gól mohli dát. Hlučané byli produktivní, využili téměř každou svoji příležitost,“ řekl trenér Dolního Němčí Petr Kadlček, který přijel do Hluku i s berlemi. „V pátek jsem si poranil koleno,“ vysvětluje.

Svěřence o přestávce pokáral i za bránění rohových kopů, po kterých hosté mohli inkasovat tři branky. „Je trošku problém, když hned ve druhé minutě obdržíte gól, ale myslím, že jsme se s tím srovnali docela dobře. Nehráli jsme nejhorší fotbal. První půle byla z naší strany dobrá, druhá část už byla taková neurovnaná,“ přiznal Kadlček.

Všechny body tak zůstaly u tvrze. „Jsem rád, že jsme to zvládli, protože derby nikdy nemá favorita. V Hluku jsem zažil tři, čtyři zápasy, které byly trošku divočejší. Dneska to ale bylo v rámci možností slušné. Nebylo tam nic, co by vybočilo nesportovních věcí,“ dodal Vojtěšek.