Hrstka fanoušků, která dala přípravnému zápasu přednost před návštěvou koupaliště či posezení na zahradě, se hlavně ve druhém poločase náramně bavila. Devět branek, tři penalty a další zahozené šance, to na letošním mistrovství Evropy k vidění nebylo.

„Právě proto mám tyto zápasy radši než třeba ty ligové,“ vyznal se dlouholetý hlucký funkcionář Antonín Zlínský.

Zápas, do kterého šli fotbalisté Spartaku po dvou těžkých trénincích, rozhodně splnil účel a hlavně bavil. „Já jsem spokojený s útočnou fází, na druhé straně jsme dostali hloupé góly. Zbytečně jsme se nechali rozhodit. Soupeř byl ale kvalitní, pohyblivý. Bylo vidět, že má zkušenosti z vyšší třídy,“ ocenil soupeře domácí trenér Jiří Vojtěšek.

Hluk nastoupil do utkání bez Richarda Vaďury, stoper David Uhlíř zase odchází do Rakouska. Novou tváří je záložník Tomáš Šimoník z Uherského Brodu. Šanci předvést se dostali i dorostenci David Matějka a Václav Škorec. „Jsou příslibem hluckého fotbalu. Odchovanci jsou důležití, člověk si jich musí vážit,“ uvědomuje si Vojtěšek.

V jednání je příchod ještě jednoho hráče. „Pokud to nedopadne, budeme hrát s tím, co máme,“ zůstává v klidu kouč Spartaku.

Brumov dorazil na Slovácko bez řady důležitých hráčů, hostům scházela kompletní obrana, což se podepsalo i na výsledku. „Na to se ale nechci vymlouvat. Pro mě dneska nebyl důležitý výsledek, ale to, abychom se dostali do zápasového tempa, což se i stalo. S přístupem hráčů jsem byl spokojený. Nastoupili za nás i dorostenci, takže jsem byl spíše překvapený. Beru to pozitivně. Hluk má totiž svoji kvalitu,“ uvedl hostující trenér Martin Kolář.

Brumov po dobrovolném odchodu z divize sází především na odchovance. „Někdo sice přišel, ale žádné výrazné posily nemáme. Spíš jde o to, aby mančaft na sobě pracoval,“ říká Kolář.

Přední tým I. A třídy nasměroval za výhrou Ondřej Machala, jenž se trefil po rohovém kopu. Na 2:0 po úniku a přihrávce Zelinky zvýšil Martiš.

Hlučané měli v první půli i další velké šance, ale Martiš, Machala, Sopůšek ani Zelinka v zakončení neuspěli.

Brumovští se dlouho nedokázali prosadit. Udeřili až po přestávce. Snížení přinesla střela Fojtíka. Pak zkompletoval hattrick Martiš, jenže hotovo stále nebylo.

Nejprve proměnil pokutový kop Pastorek, v 77. minutě se parádně trefil Kubiš a bylo to zase jenom o gól. V bezstarostném závěru dvakrát udeřil Martiš a nebylo co řešit.

Fotbalisté Brumova hodili tenisovou porážu za hlavu, neboť je už v neděli čekají oslavy výročí osmdesáti let od založení oddílu. V exhibičním zápase se však představí jen část hráčů současného prvního mužstva.

Hluk se další víkend představí v Napajedlech. Před startem krajské I. A třídy ještě vyzve jeden polský tým a ve druhém kole Krajského poháru se utká s vítězem duelu Topolná – Nedachlebice.

Přípravný fotbal -

Spartak Hluk – FC Brumov 6:3 (2:0)

Branky: Tomáš Martiš 5 (2x z penalty) – Jakub Fojtík, Miroslav Pastorek z penalty, Matěj Kubiš

Další výsledky: Osvětimany – Ratíškovice 5:5 (3:4), SK Zlechov - TJ Sokol Ořechov 2:2 (1:0), 37. Šmatelka, 53. L. Kedra - 60. a 87. Jakub Kowalík. Všechovice – Uherský Brod nehráno.