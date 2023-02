„Kluky musím za výkony i přístup pochválit. Z vítězství mají samozřejmě radost, já už to tolik neprožívám. My na turnaji vůbec nejezdíme, většinou trénujeme na umělé trávě. Toto je pro nás takové zpestření,“ říká bojkovický trenér Filip Urbánek, který mladší žáky Slovácké Viktorie vede společně s Danielem Vaculou. „Já jsem s kluky druhým rokem, Dan je vedl už i v přípravce,“ uvedl Urbánek. Oba pak mají v Bojkovicích na starosti i muže.

Práce s mládeží je ale naplňuje. „Předcházející ročník byl asi o něco silnější, ale i tito kluci jsou šikovní. Pro nás je hlavní, že klukům máme v každé kategorii dost,“ upozorňuje Urbánek.

Mladší žáci Bojkovic hrají krajský přebor Zlínska a po podzimu jsou v tabulce sedmí.

Druhý skončili před vlastním publikem naděje Uherského Brodu hrající v oranžových dresech. Trenéři ČSK totiž družstvo rozdělily na dvě poloviny, mladší parta obsadila pátou příčku.

„Nasazení u všech bylo enormní. Jsme doma, takže kluci se chtěli předvést. Ukázat, že umí hrát fotbal. Některé zápasy byly docela vyhecované, místy to šlo až do extrémů, ale i emoce k tomu patří,“ míní trenér Uherského Brodu Vlastimil Jurča. Pro jeho svěřence je domácí Gazda Cup první a jediný halový turnaj v novém roce.

Dolní Němčí v závěrečném duelu zdolalo Nové Mesto nad Váhom 1:0 a skončilo třetí.

„Úroveň je dobrá, akorát je nám tady zima,“ uvedl s úsměvem trenér a předseda klubu FK Dolní Němčí Ludvík Zimčík. Ten se se svými svěřenci představil v Uherském Brodu po dlouhé době. „Pro kluky je to nějaká změna, protože většinou jezdíme jenom do Hluku. Pro nás je to zajímavá konfrontace s týmy z vyšší soutěže i Slovenska,“ pronesl Zimčík.

Zdroj: Libor Kopl

Gazda Cup se v Uherském Brodě uskutečnil již poosmnácté. I letošní ročník se konal na počest zesnulého dlouholetého trenéra a funkcionáře ČSK Miloslava Kreisla, kterému nikdo z přátel a kolegů neřekl jinak než Gazda.

V sobotu se v brodské sportovní hale utkali mladší a starší žáci, v neděli jsou na programu turnaje mladší a starší přípravky.

„Takto je to dělané od začátku. Po dvou ročnících, které byly z důvodu covidových komplikací odehrány v červnu na Lapači, se turnaj vrátil zpět k původnímu termínu i místu konání na brodské sportovní hale,“ informuje šéftrenér mládeže ČSK Uherský Brod a hlavní organizátor Gazda Cupu Zdeněk Šebesta.

Mezi oddíly byl o účast na tradiční akci velký zájem. „Je zajímavé, že nejtěžší je sehnat týmy v kategorii mladších žáků. Třeba Slovácko ani Zlín v žákovské kategorii vůbec nechtějí hrávat, ty sem nedostaneme. Ale jsou tady jiná družstva z okolí, které prokázala svoji kvalitu,“ těší Šebestu.

Na Slovácko dorazily i naděje z Nového Mesta nad Váhom. Právě s tímto slovenským klubem navázali Broďané úzkou spolupráci. „Prapůvod tohoto je Igor Gúčik, kterého jsem vedl ve Strání. On se z Častkovců před lety vrátil právě do Nového Mesta, kde to dělá velice dobře. A v tom, jak trénují, pracují s okolními vesnicemi a naplňují počty hráčů, je pro mě velikou inspirací,“ přiznává Šebesta.

„S dorostem jsme se potkali už dvakrát, vzájemně jezdíme na turnaje, které pořádáme. Slovenský fotbal je jiný a my jsme moc rádi za to srovnání,“ dodává Šebesta.

Organizátoři víkendového klání pro mladší účastníky připravili medaile, starší chlapci obdrží cukrovinky, dárkové koše a plakety. „Cen je neskutečné množství. Nikdo odtud neodjede s prázdnou,“ dodává s úsměvem Šebesta.

GAZDA CUP 2023

Mladší žáci

Výsledky: Kunovice - Uh. Brod červení 0:3, Dolní Němčí - Uh. Brod bílí 0:0, Bojkovice - Nové Mesto nad Váhom 2:1, Uh. Brod červení - FK Dolní Němčí 2:0, Nové Mesto nad Váhom - Kunovice 4:0, Uh. Brod bílí - Bojkovice 2:3, Nové Mesto nad Váhom - Uh. Brod červení 0:2, Bojkovice - Dolní Němčí 0:0, Kunovice - Uh. Brod bílí 0:0, Uh. Brod červení - Bojkovice 0:1, Uh. Brod bílí - Nové Mesto nad Váhom 2:2, Dolní Němčí - Kunovice 1:0, Uh. Brod bílí - Uh. Brod červení 0:4, Kunovice – Bojkovice 0:3, Nové Mesto nad Váhom - Dolní Němčí 0:1.

Konečné pořadí: 1. Bojkovice (4 1 0 – 9:3 – 13 bodů), 2. Uherský Brod červení (4 0 1 – 11:1 – 12 bodů), 3. Dolní Němčí (2 2 1 – 2:2 – 8 bodů), 4. Nové Mesto nad Váhom (1 1 3 – 7:7), 5. Uherský Brod - bílí (0 3 2 – 4:9 – 3 body), 6. Kunovice (0 1 4 – 0:10 – 1 bod)

Nejlepší hráč: Nicolas Pham (Nové Mesto Nad Váhom)

Nejlepší brankář: Kevin Gáňa (ČSK Uherský Brod)

Nejlepší střelec: Jan Šefčík (Bojkovice)