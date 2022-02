Stejným výsledkem udolali zlínští mladíci soupeře z Uherského Hradiště i v posledním podzimním kole doma na Vršavě. „Tentokrát šlo ale o šťastné vítězství,“ přiznává hostující trenér Jaroslav Matějíček.

Celostátní liga dorostu, 18. kolo

1.FC Slovácko U19 – FC Fastav Zlín U19 1:2 (1:1).

Branky: 24. Emmanuel Yohanna - 8. Patrik Kulíšek z penalty, 90. Radim Hamalčík. Rozhodčí: Pochylý - Volek, Šimoník. Diváci: 100.

1.FC Slovácko U17 – FC Fastav Zlín U17 2:2 (1:0).

Branky: 3. Tadeáš Kowalczyk, 75. Jan Lacko – 55. Stanislav Petruta, 78. Adam Antolák. Rozhodčí: Volek - Pochylý, Šimoník. Diváci: 88.

Kromě závěru střetnutí vyšel žlutomodrým také jeho úvod. Hned po sedmi minutách totiž domácí gólman Macháček fauloval ve vápně Ovesného a nařízenou penaltu proměnil Kulíšek.

„Myslím, že jsme nehráli špatně. U naší strany to byl dobrý a odbojovaný zápas. Všemu předcházela sporná penalta, kterou rozhodčí v úvodu zápasu pískl. My jsme to z lavičky moc dobře neviděli, ale sudí to nemusel písknout,“ má jasno fotbalista Slovácka David Tomeška.

Hosté se po vedoucí brance zaměřili spíš na defenzivu, která pracovala spolehlivě. „Slovácko nás v poli mírně přehrávalo, pomáhalo si nákopy a sbíralo odražené balony. My nemáme až tolik soubojové hráče,“ zlínský kouč.

Jediné zaváhání soupeře potrestal ve 24. minutě Nigerijec Yohanna a bylo to 1:1.

Jinak se spíše urputně bojovalo ve středu hřiště, šance k vidění nebyly. Podobný scénář nabídlo i druhé dějství. „Dostali jsme se do dvou tří zajímavých možností, tyto protiútoky jsme ovšem špatně vyřešili již v předfinální fázi a žádné velké nebezpečí pro domácí bránu nakonec nepředstavovaly,“ mrzelo Matějíčka.

Domácí ovšem na tom byli podobně, takže vyrovnané utkání směřovalo k dělbě bodů. Tu ale v nastaveném čase odmítl Hamalčík.

„Za tři body jsme vzhledem k důležitosti utkání nesmírně rádi. Bojovností a dobrou organizací hry jsme navázali na předchozí duel s Olomoucí, větší fotbalová kvalita nám ale scházela i tentokrát. Částečně i kvůli absenci některých kreativních hráčů, kteří jsou na marodce. Museli jsme tak zvolit jiný způsob boje, který nám není až tolik vlastní. Výsledek je tentokrát důležitější než předvedený výkon, do budoucna bych byl ale rád, kdybychom se prezentovali kvalitnější hrou,“ nepřeceňuje vydařený jarní start šéftrenér zlínské fotbalové akademie.

Zdroj: Youtube

Derby mladších dorostenců skončilo smírně 2:2. „V první půlce jsme se nedokázali dostat do utkání a ve všech činnostech jsme zaostávali. Celkově to bylo z naší strany do přestávky velmi slabé. Nevzdali jsme se ale a za druhý poločas si kluci zaslouží pochvalu. Předvedli jsme mnohem kvalitnější výkon a dvakrát se nám povedlo vyrovnat. Bod proto bereme, “ řekl zlínský trenér Jan Krhutek.