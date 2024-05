Dorostenecké derby na Širůchu ve Starém Městě patřilo domácímu Slovácku. Svěřenci trenéra Miroslava Hlahůlka ve 26. kole MSDL zvítězili nad sousedním Zlínem 4:3. Úspěch slavila po výhře 2:0 i uherskohradišťská šestnáctka.

Krajské derby nabídlo souboj plný zvratů. Hostům ze Zlína vyšel začátek, po trefě Chytila od 3. minuty vedly, jenže domácí výsledek třemi brankami otočili. Mladí ševci ještě dokázali skóre srovnat, v 88. minutě se ale prosadil po standardní situaci Riabokon a po přestřelce slavilo Slovácko.

MSDL, 26. kolo

FC SLOVÁCKO U18 – FC ZLÍN U18 4:3 (2:1)

Branky: 20. a 53. Bárta, 12. Zelina, 88. Riabokon – 3. a 60. Chytil, 84. Pacik. Rozhodčí: Pavlica – Smýkal, Botek. Diváci: 60. FC SLOVÁCKO U16 – FC ZLÍN U16 2:0 (1:0)

Branky: 40. Bernatík, 74. Zlámal. Rozhodčí: Smýkal – Pavlica, Botek. Diváci: 100.

„Výsledek je pro nás trochu zklamáním, protože mužstvo si šlo v závěru pro vítězství a měli jsme tam šance, abychom tři body urvali ve svůj prospěch. Na druhou stranu ani Slovácko nebylo úplně bez šancí a v některých fázích prvního poločasu a na začátku druhé půle mělo navrch,“ uznal zlínský trenér Jakub Řihák.

Jeho týmu vyšel hlavně nástup do utkání. „Začali jsme dobře, byli jsme aktivní a měli jsme na to přidat ještě alespoň jeden gól. To se však nepodařilo a Slovácko se postupně dostalo do zápasu,“ uvedl Řihák.

Domácí nejprve využili podklouznutí zlínského stopera a srovnali na 1:1, za osm minut si hostující stopeři zase neporadili s balonem za obranu a Slovácko slavilo podruhé.

V úvodu druhé půle udeřil uherskohradišťský tým potřetí, hotovo ale pořád nebylo. „Do té doby jsme hráli zakřiknutě, nervózně, zbytečně jsme kazili a nebyli jsme schopni navázat na aktivní úvod. To se nám povedlo až po třetí inkasované brance. Když už jsme neměli co ztratit, kluci to rozbalili naplno, postupně vyrovnali, a přestože se v závěru přiklonilo štěstí na stranu soupeře, cením si toho, že jsme se nespokojili s remízou 3:3, nezačali jsme ji za každou cenu bránit, ale chtěli jsme zvítězit. Sice se to nepovedlo, ale to už je fotbal. Jednou dá, podruhé vezme,“ dodal Řihák.

Také duel mladších dorostenců patřil domácímu Slovácku. Na výhře 2:0 se brankami podíleli Bernatík se Zlámalem.

„Kolikrát bývám ke klukům i přes nepříznivý výsledek shovívavý, protože principy, které po nich chceme, dokážou do zápasu dostat. Tentokrát ale budu kritický,“ netajil se svojí nespokojeností zlínský trenér Radek Matulík.

S výkonem mužstva spokojený rozhodně nebyl.

„Začátek se nám ještě vydařil. Hráli jsme sice více z defenzivy, ale po zisku míče se nám dařilo chodit rychle nahoru a byli jsme i nebezpeční. Potom už jsme si ale hodně couvli, nechali jsme se zatlačit a při ziscích balonů jsme je zase rychle ztráceli,“ hodnotil duel Matulík.

Přesto mladí ševci úspěšně čelili tlaku Slovácka, nepouštěli jej do vyložených šancí a dokázali odvrátit i řadu standardních situací. Zaváhali až krátce před pauzou.

„Byla to škoda, protože poločasová přestávka by nám určitě pomohla,“ myslí si zlínský kouč. Přesto se žluto-modří po změně stran opravdu zvedli, začali Slovácko přehrávat a vypracovali si i tři dobré příležitosti ke srovnání, leč bez efektu. „Odehráli jsme asi nejlepší fázi zápasu. Začali jsme být fotbaloví, odvážní a dostatečně kreativní,“ těšilo Matulíka.

Naděj na remízu ale zhatila individuální chyba v hostujících řadách, po níž domácí vstřelili pojišťující druhý gól. „Od té chvíle jsme spadli zase dolů a do utkání jsme se už vrátit nedokázali. Slovácko se zlepšilo, vypracovalo si i další příležitosti a v celkovém hodnocení zvítězilo zaslouženě,“ uznal zlínský kouč.