Dvakrát odpověděli na vedoucí gól soupeře, chvíli před koncem srovnali na 2:2, aby v hektickém závěru o bod přišli a v nedělním domácím zápase se Zbrojovkou Brno vyšli starší dorostenci Slovácka zcela naprázdno. Na Širůchu v MSDL padli 2:3 a v tabulce zůstali na jedenáctém místě.

Starší dorostenci Slovácka (bílé dresy) prohráli na Širůchu se Zbrojovkou Brno 2:3. | Foto: pro Deník/Mojmír Zapletal

„Byl to vyrovnaný zápas. Hosté byli nakonec šťastnější, když nám dali gól z poslední střely, ale je pravda, že nás hlavně v prvním poločase místy přehrávali. Mohli jsme vyhrát, ale porážka není úplně nespravedlivá,“ říká trenér staršího dorostu Slovácka Roman Foral.

Moravskoslezská dorostenecká liga, 30. kolo -

FC SLOVÁCKO U18 – ZBROJOVKA BRNO U18 2:3 (0:1)

Branky: 73. Peter Holič, 84. Nataniel Gajdošík - 1. Tobiáš Kříž, 76. Jan Jahůdka, 90. Štěpán Bečva. Rozhodčí: Pavlica – Korch, Snopek. Diváci: 60.

FC SLOVÁCKO U16 – ZBROJOVKA BRNO U16 1:3 (0:3)

Branky: 46. Blaha - 2. Dočekal, 12. Šimoník vlastní, 26. Valenta. Rozhodčí: Korch - Pavlica, Snopek. Diváci: 96.

Jeho tým zaspal začátek, hned ve třicáté minutě inkasoval gól z kopačky Kříže.

„Postupně jsme začali hrát a byli Brnu rovnocenným soupeřem. Do přestávky jsme si vytvořili dvě dobré příležitosti, ale nebyli jsme schopní dorazit balon do sítě. Pak jsme mohli kopat penaltu, ale sudí to viděl jinak, na což se ale nechci vymlouvat,“ říká Foral.

Zbrojovka si v první půli vytvořila ještě jednu tutovku, gólman Vávra však spoluhráče podržel.

Domácí i díky prostřídání začali být ve druhé půli více na balonu i nebezpeční, po individuální akci Holiče v 73. minutě výsledek srovnali.

„Zbrojovka hrála spíše na brejky. Na křídlech měla rychlostní typy hráčů, kteří nám dělali problémy. V závěru výborně vyřešila jeden brejk a dala na 2:1,“ líčí Foral.

Slovácko ovšem dokázalo reagovat a po trefě Gajdošíka dalo na 2:2.

„V té chvíli jsme si mysleli na remízu, která by pro nás byla dobrá a asi spravedlivá. Bohužel jsme udělali před šestnáctkou faul a v nastaveném čase z poslední střely zápasu inkasovali branku na 2:3,“ povzdechl si Foral.

O výhře Brňanů rozhodl Štěpán Bečva.

„Do utkání jsme skvěle vstoupili, hned z první akce jsme vstřelili branku. Do půle jsme měli hru pod kontrolou, po změně stran soupeř zjednodušil hru a po prostřídání byl i nebezpečnější. Celý tým ale zaslouží pochvalu za nasazení a chuť vyhrát až do konce zápasu, za což jsme byli odměněni gólem ze standardky v samém závěru," hodnotil utkání na klubovém webu trenér Zbrojovky Jiří Šrámek.

Na Širůchu ve Starém Městě v neděli slavili i mladší dorostenci Brna, kteří napodobili své starší kolegy a na hřišti Slovácka dokázali zvítězit 3:1. Všechny branky vstřelili už v první půli.

Porážku domácích mírnil těsně po změně stran Blaha.

„Hned v první minutě jsme šli po Dočekalově akci do vedení, i v dalším průběhu poločasu jsme dominovali ve všech činnostech a byli jsme dostatečně agresivní v soubojích. Druhá branka padla po akci Hrubého a teči jednoho z domácích. Třetí gól přišel po nejkrásnější akci, kdy po Mičkově přihrávce přehodil Valenta gólmana. Ve druhé půli jsme z první akce domácích inkasovali a úplně jsme vypadli z tempa. Když jsme nevyřešili několik brejkových situací, nechali jsme domácí žít až do konce utkání," řekli k duelu hostující trenéři Horváth a Chuchma.