„Jsem spokojený s tím, jak kluci těžký zápas zvládli. Hlavně v obranné fázi jsme byli organizovaní a soupeře nepouštěli do žádných velkých šancí. Škoda, že jsme nepřidali druhou branku, mohli jsme mít klid o něco dřív,“ uvedl trenér Slovácka U18 Václav Stráník.

Zatímco osmnáctka Slovácka si připsala cenný skalp, mladší dorostenci s Ostravou neuspěli, doma prohráli 1:2 a v boji o první místo v tabulce ztratili důležité body.

„Samozřejmě tím, jak jsme se po podzimní části dostali nahoru, začali jsme kalkulovat s tím, že bychom se o to první místo mohli porvat. Samozřejmě nějaké šance pořád máme, ale porážka s Baníkem nás hodně mrzí,“ přiznává trenér šestnáctky Slovácka Dominik Pěnička.

Jeho tým proti silnému protivníkovi herně obstál, doplatil však na mizernou koncovku.

„Narazili jsme na velmi kvalitního soupeře. S lepším týmem jsme na jaře ještě nehráli. Kluci to s ním měli strašně těžké, na druhé straně jsme neproměnili docela dost šancí. Hosté naopak to málo, co si vypracovali, využili. Nebyli jsme efektivní, což se nám bohužel vymstilo,“ štve Pěničku.

„Dali jsme jenom jeden gól a to ještě pozdě. V závěru už jsme nezvládli skóre dorovnat,“ mrzí mladého kouče.

Do konce Moravskoslezské dorostenecké divize zbývají ještě čtyři kola. Slovácko v sobotu čeká vedoucí Jihlava, na kterou ztrácí tři body. „Bude to klíčový zápas,“ ví dobře Pěnička.