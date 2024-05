Neměli to vůbec jednoduché, ale úkol zvládli a v domácím zápase proti posledním Luhačovicím zaknihovali všechny body. Dorostenci Polešovic v 19. kole krajské soutěže skupiny B zvítězili 5:2 a uhájili desátou pozici před Dolním Němčí, které má na kontě shodně osmnáct bodů.

Dorostenci Polešovic (žlutobílé dresy) doma přehráli Luhačovice 5:2. | Foto: pro Deník/Mojmír Zapletal

Zatímco Polešovice se díky domácímu triumfu výrazně přiblížily záchraně, Luhačovice po dalším nezdaru zůstaly na dně tabulky a sestup je s největší pravděpodobností nemine.

Krajská soutěž dorostu, skupina B, 19. kolo -

1. FC POLEŠOVICE – FK LUHAČOVICE 5:2 (2:2)

Branky: 12. a 84. Viktor Kříž, 27. Jan Ressler, 50. Ondřej Stupňánek, 90. Matyáš Ficek - 9. Dominik Rajznauer, 21. Jakub Garaja. Rozhodčí: Vlček. Diváci: 35.

„Zápas v Polešovicích, který nám mohl dát naději na odraz ze dna tabulky, jsme bohužel výsledkově nezvládli, šance na posun jsou již jen v rovině teorie, přesto odjíždíme relativně se spousty pozitivy,“ uvedl na klubovém webu luhačovický kouč Filip Bartoš.

„Zopakoval se nám průběhem stejný zápas, jako ty předchozí. Z našich nacvičených věcí se dostaneme do vedení, fotbalově nad soupeři převyšujeme, ale v klíčových momentech neproměníme šance a z brejků inkasujeme. To vše má však své objektivní příčiny, zejména ty věkové,“ přidává.

„Od většiny soupeřů získáváme uznání a malé potvrzení, že do krajské soutěže patříme. Kluci ode mne i od kolegy Pavla Löbba dostali jen slova uznání. Zápas byl plný emocí od začátku do konce, šlo o hodně. Ať už sezona skončí tabulkově jakkoliv, naše společná práce nekončí, ba naopak, teprve čas ukáže, jací hráči vycházejí kvalitou do mužů u soupeřů, a jak se bude dařit našim fotbalistům,“ dodává Bartoš.

#clanek|8458469

Luhačovice šly do vedení v 9. minutě, kdy se prosadil Rajznauer. Za domácí sice brzy srovnal Kříž, ale Garaja vrátil hostům vedení, Polešovice však dokázaly výsledek brzy srovnat. Prosadil se Ressler.

Celek ze Slovácka byl po změně stran daleko efektivnější, proměňoval své šance. Obrat završil hned po změně stran Stupňánek. Luhačovice bojovaly až do konce, v závěru ale ještě dvakrát inkasovaly. Na 4:2 upravil Kříž a výhru Polešovic podtrhl Ficek.