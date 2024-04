Fotbalisté Kunovic s přehledem zvládli i druhý jarní mistrovský duel. Po Hluku si svěřenci trenéra Jiřího Chramcova poradili i s Baťovem, doma na Bělince v 15. kole krajského přeboru dorostu zvítězili 7:4 a dál vévodí soutěži. Hattrickem se při přestřelce blýskl Petr Svoboda.

Dorostenci Kunovic (bílé dresy) v 15. kole krajského přeboru přestříleli Baťov 7:4. | Foto: Josef Bahula

„Kluky jsem za výkon i výsledek pochválil. I když v zápase samozřejmě byly i nějaké chyby. První půlhodinu jsme ale měli herně pod kontrolou. Tým měl dobrý pohyb, dařila se kombinace. Bohužel přišla hrubá chyba, kterou soupeř potrestal a dostal se do zápasu. Ve druhé půlce jsme chtěli využít silného větru, ale nedařilo se nám podržet míč na útočné polovině. Nedostávali jsme se do šancí a střelby, ale i tak jsme vedení navýšili a utkání dovedli do vítězného konce,“ uvedl trenér Kunovic Jiří Chramcov.

Krajský přebor dorostu, 15. kolo -

FOTBAL KUNOVICE – SK BAŤOV 1930 7:3 (4:2)

Branky: 18., 59. a 77. Svoboda, 1. Obal, 2. Kopunec, 31. Beníček, 87. Basovník – 29. a 60. Krkoška, 35. Sanitrák. Rozhodčí: Konečný. Diváci: 44.

Hosté z Otrokovic nezvládli na Slovácku hlavně začátek, za nepříznivého stavu už je marně doháněli ztrátu a nakonec byli rádi, že unikli většímu debaklu.

„Utkání jsme si prohráli v prvních dvaceti minutách, kdy jsme inkasovali laciné góly. Ve druhé půli jsme změnili rozestavení a hru vyrovnali, s kvalitním soupeřem jsme dokázali držet krok. Bohužel nás tlačí pata na pozici gólmana.. Za předvedenou hru ve druhém poločase kluky chválím,“ uvedl trenér trenér dorostu Baťova Jiří Veselý.

Kanonádu odpálil hned v 1. minutě Obal, který se nejlépe zorientoval v malém vápně.

Druhý gól přidal hlavou Svoboda, kterého přesným centrem našel Vaněček.

Vzápětí Svoboda po krásné individuální akci předložil míč Kopuncovi a ten upravil na 3:0.

Baťov sice skóre snížil, ale po centru Beníčka, který zaskočil hostujícího brankáře, to bylo zase o tři branky.

První poločas uzavřel hostující Sanitrák, jenž využil nedorozumění domácích středových hráčů a upravil na 4:2.

Kunovice měly i po změně stran navrch. Nejprve zkompletoval Svoboda hattrick, triumf Kunovic završil Basovník. Porážku Baťova mírnil Krkoška.