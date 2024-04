Výsledek museli otáčet, nadřeli se, ale těžkou šichtu nakonec zvládli a po těsné výhře 2:1 v Uherském Brodě slaví mladí fotbalisté Kunovic nejen triumf nad okresním rivalem, ale i navýšení náskoku v čele krajského přeboru dorostu, protože druhé Bojkovice o víkendu v Holešově nehrály a na lídra ztrácejí už osm bodů. K dobru ale mají dva duely.

Dorostenci Kunovic (modré dresy) v18. kole krajského přeboru zvítězili v Uherském Brodě 2:1 a upevnili si pozici v čele tabulky. | Foto: Josef Bahula

„Cesta je ještě dlouhá, ale udělali jsme důrazný krok k tomu, abychom se na první příčce udrželi,“ ví dobře kunovický trenér Jiří Chramcov.

Triumfu nad Uherským Brodem, který i letos pomýšlí na první místo, postup do divize, si právem velmi vážil.

Krajský přebor dorostu, 18. kolo -

ČSK UHERSKÝ BROD – FOTBAL KUNOVICE 1:2 (1:0)

Branky: 18. Richard Kovařík – 61. Petr Svoboda, 70. Jan Bahula. Rozhodčí: Zalabák. Diváci: 210.

„Vítězství je pro nás cenné, ale nerodilo se lehce,“ přiznává.

„První poločas jsme prospali. Kluci si asi mysleli, že to půjde samo, ale soupeř je vyvedl z omylu a po prvním poločase vedl,“ přidává.

Skóre otevřel v 18. minutě Kovařík, i dál bylo utkání vyrovnané, bojovné.

Hosté se zvedli až po důrazné domluvě v kabině. Vyrovnání zařídil Svoboda, obrat dokonal Bahula.

Broďané však bojovali, rvali se až do konce. Kunovice už ale náskok nepustily, vedení uhájily.

„Utkání byl v závěru nervózní, byly tam zbytečné emoce. Mladý rozhodčí to moc nezvládl, ale my jsme spokojení s tím, jak to dopadlo,“ prohlásil Chramcov.

Domácí byli naopak zklamaní, po dalším nezdaru jsou až čtvrtí a na vedoucí Kunovice ztrácejí propastných jedenáct bodů.