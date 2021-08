Tradiční účastník krajské I. A třídy se může pochlubit nádherným prostředím, které klubu z Uherskohradišťska závidí většina soupeřů z regionu.

V Dolním Němčí v době pandemie koronaviru vyrostla nová tribuna pro 248 sedících diváků pod kterou se skrývá šest komfortních šaten s vlastním sociálním zařízením, místnost pro rozhodčí, tělocvična.

Nové jsou nejen střídačky, ale i sousední tréninkové hřiště. Vše vyšlo na 28 milionů korun. Rozsáhlou rekonstrukci z jedné třetiny pokryla dotace z Ministerstva školství a tělovýchovy, asi sedmdesát procent této částky zaplatila obec.

„Jsme moc rádi, protože zázemí už pro nás bylo neakceptovatelné, prostě špatné,“ říká předseda klubu Ludvík Zimčík.

Bývalé vedení deset let marně žádalo o dotaci na úpravu kabin, vyslyšeno bylo až minulý rok.

„Rekonstrukce započala loni v srpnu, budova byla zkolaudována koncem května,“ informuje Zimčík.

„Kabiny se srovnaly se zemí. Budova je prakticky celá nová, půdorys jsme ale museli zachovat, protože se jedná o rekonstrukci,“ přidává jednačtyřicetiletý funkcionář, které klubu šéfuje poslední dva roky, kdy na pozici předsedy oddílu vystřídal Jana Bobčíka.

„Bohužel rok a půl se nehrálo, dělali jsme kabiny, takže to bylo takové složité, ale jinak je pro nás priorita výchova mládeže. Chceme hrávat s vlastními kluky,“ říká Zimčík, jenž společně Jiřím Zajícem trénuje mladší žáky.

Dolní Němčí v mládeži spolupracuje s okolními vesnicemi. Pod hlavičkou FK Javořina nastupují chlapci a dívky nejen z třítisícové obce, ale i Boršic u Blatnice, Slavkova a Horního Němčí.

Klub má obsazené všechny kategorie. Kromě mladší a starší přípravky také mladší a starší žáky, dorostence a dvě družstva dospělých.

Oslavy v Dolním Němčí

Muži: FK Dolní Němčí – Bývalí hráči Slovácké Slávia Uherské Hradiště 1:3 (1:1). Branky: Stojaspal - Malůš 2, Kučera

Staří páni: Dolní Němčí – Kněždub 1:1

Starší žáci: Dolní Němčí – Strání 2:4

Mladší žáci: Dolní Němčí – Mařatice 4:2

Starší přípravka: Dolní Němčí – Slavkov/Nivnice 19:7

Mladší přípravka: Dolní Němčí – Slavkov/Nivnice 11:17







Zatímco béčko hraje základní okresní soutěž, první mužstvo nastupuje v krajské I. A třídě skupině B. „Tato třída je pro nás dostačující,“ tvrdí Zimčík.

„Hrajeme to s vlastními kluky. Nejsme připravení na to, abychom hráče platili,“ přidává.

V hlavním utkání sobotních oslav fotbalisté Dolního Němčí nestačili na bývalé hráče Slovácké Slavie Uherského Hradiště, parta kouče Petra Kadlčka v generálce na mistrovské boje prohrála 1:3.

„Utkali jsme se s velmi kvalitním soupeřem, se kterým by měli problémy i jiné týmy naší třídy. Hosté byli fotbalovější, nám chyběli někteří kluci, proto jsem nominoval i některé dorostence. Střídali jsme hokejově, nebrali jsme to nijak prestižně. I když to byla generálka, každý si dal před utkáním nějaké pivo. Hlavní bylo, že se nikdo nezranil,“ uvedl Kadlček.

Fotbalisté Dolního Němčí mají novou tribunu i kabiny, které v sobotu slavnostně otevřeli.Zdroj: Deník/Libor Kopl

Domácím nepomohla ani trefa Tomáše Stojaspala, hosté totiž výsledek dvěma trefami Malůše a jedním gólem Pavla Kučery otočili.

„Byl to dobrý zápas, který se hrál v uvolněné přátelské atmosféře. Skóre odpovídá předvedené hře. Pro nás je to skvělý výsledek, který nikdo z nás nečekal,“ uvedl někdejší záložník Slovácké Slavie a současný asistent Slovácka B Zdeněk Botek.

Kromě něj dres výběru navlékli také Malůš, Nekarda, Kučera, Válek, Jan Machala, Rybníkář nebo David Vaněk.

V sestavě Dolního Němčí kromě několika opor scházel i navrátilec z divizního Hodonína Roman Bobčík. Jinak tým žádných změn nedoznal.

„Nechceme jít cestou nákupů, všichni kluci zůstali. Budeme hrát s tím, co máme,“ říká Kadlček.

Nové zázemí si nemůže vynachválit. „Jsme nadšení. Takové podmínky tu nikdy dřív nebyli. Takové kabiny a dvě hřiště nemají ani některé druholigové týmy. Prostředí je fantastické,“ rozplývá se zkušený kouč.

„Uvidíme, jak se nám bude dařit. Pro nás je ale hlavní, abychom do areálu nalákali další mladé kluky a dívky,“ pokračuje.

Bývalí hráči Dolního Němčí se utkali se starou gardou Kněždubu, protože Trebatice kvůli složité situaci na Slovensku ohledně koronaviru nemohly dorazit.

Mládežníci se utkali se Stráním, Mařaticemi a společným družstvem Nivnice a Slavkova.

Současní funkcionáři také ocenili i své předchůdce a bývalé dlouholeté činovníky Josefa Růžičku, Antonína Kolíska, Jana Bobčíka, Miroslava Tinku a Františka Bršlicu.

„Je to poděkování za dlouholetou práci pro náš klub,“ dodal Zimčík.