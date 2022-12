Na turnaji v Hluku ale mladíci z Dolního Němčí úplně suverénní nebyli. V zápase s Mařaticemi zachránili remízu až se sirénou v poslední sekundě, s Veselím nad Moravou vyšli střelecky i bodově naprázdno.

„Klukům i porážky pomáhají. Taky musí prožít zklamání, sáhnout si na dno, aby se zase mohli posunout výš,“ míní Kadlček.

AZ Generali Česká pojišťovna Cup 2022

Starší přípravka

Konečné pořadí: 1. Dolní Němčí (4 1 1 – 19:8 – 13 bodů), 2. Mařatice (3 2 1 – 16:11 – 11 bodů), 3. Javořina (3 2 1 – 12:11 – 11 bodů), 4. Veselí nad Moravou (3 1 2 – 15:10 – 10 bodů), 5. Holešov (3 0 3 – 10:14 – 9 bodů), 6. Hluk (1 1 4 – 5:10 – 4 body), 7. Kunovice (0 1 5 – 5:18 – 1 bod).

Druhé v kategorii starší přípravky Mařatice. „Jsem spokojený s tým, jak jsme se prezentovali. V našem týmu vládne rodinná atmosféra, pohoda. Nikdo to nehrotí. Nemáme v kádru žádné super hvězdy, kluky ze Slovácka. Všechno jsou to obyčejné děti, které fotbal milují a mají chuť hrát,“ prohlásil trenér Mařatic Oldřich Šipka.

Zatímco přípravka Dolního Němčí před týdnem odehrála turnaj na Slovensku v Trebaticích, pro Mařatice byla akce v Hluku letošní premiérou.

„Doposud jsme normálně trénovali v tělocvičně. Pokud nám to počasí dovolí, budeme v zimě chodit i na malou umělku. S podzimem jsem spokojený, celkově byl pro nás úspěšný,“ říká Šipka.

Třetí příčku obsadila Javořina. „Zápasy jsou vyrovnané, ale taky hodně odlišné. Hlavní je, že se všichni kluci i holky snaží. Nikdo nic nevypustí. Vyzdvihnout musím hlavně brankáře,“ uvedl trenér Javořiny Přemysl Kohn.

K dispozici má hráče nejen ze Slavkova, ale i Horního Němčí a Boršic u Blatničky. „Pomáhají nám i kluci z Nivnice,“ připomíná.

Vedení Javořiny se může pochlubit fotbalovou školičkou i nově založeným žákovským družstvem. „Myslím, že odvádíme dobrou práci a jsme na dobré cestě. Váží si nás ve Slovácku, Strání i jinde. Pro děti děláme fakt hodně. Snažíme se. Rozšířili jsme i realizační týmy, kluky vedou trenéři s licencemi,“ prohlásil Kohn.

Čtvrté místo patřilo Veselí nad Moravou, pátý byl Holešov. Domácí Hluk obsadil šestou pozici. „Utkání byla vyrovnaná, kluci se až do poslední chvíle přetahovali o výsledek, o což šlo. Ještě musí trošku zkrotit emoce, naučit se i prohrávat,“ říká trenér Hluku Jiří Mikeska.

Turnaj v domácím prostředí bral jako odměnu za vydařenou podzimní část. „Známe to tady, ale o to je na kluky možná větší tlak, pozornost. Jinde bychom si to možná užili trošku víc,“ míní.

Trenéra přípravky Spartaku těší hlavně zvýšený zájem dětí o fotbal a taky výhry nad Starým Městem, Ostrožskou Lhotou i dívkami ze Slovácka. „Závěr podzimu nám vyšel. Herní projev byl velmi dobrý, ale samozřejmě vždycky záleží, v jaké sestavě se sejdeme,“ ví dobře.

Horší byly jenom sousední Kunovice. „Všechny zápasy byly poměrně vyrovnané. Nám utekl začátek, kluci byli v prvním zápase takoví ospalí. Další utkání už byli od nás lepší, na výhru jsme ale nedosáhli,“ posteskl si kunovický trenér Petr Gabriel.

Výsledky ale u svého týmu neřešil. „Hlavní je, že děti chodí a fotbal je baví,“ uvedl Gabriel, který starší přípravku vede s Radkem Tomancem, jinak na Bělince trénuje i mladší žáky.

V sobotu odpoledne se v hlucké hale utkaly také týmy mladší přípravky. Součástí víkendového AZ Generali Česká pojišťovna Cup 2022 jsou také nedělní turnaje mladších a starších žáků.

„My jsme s kluky z výboru TJ Spartak Hluk hlavně rádi, že se turnaj mohl po dvou letech zase uskutečnit. Pro nás to tradiční předvánoční akce věnovaná začínajícím fotbalistům a fotbalistkám,“ říká hlavní organizátor klání a lčen výboru TJ Spartak Hluk Aleš Zlínský.