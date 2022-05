„Věděli jsme, že to ve Zlechově bude bojovné utkání se spoustou soubojů, což se potvrdilo. S výsledkem samozřejmě nejsme spokojení. Kluci nesplnili to, co jsme si řekli. Přestože utkání postrádalo fotbalovou kvalitu, domácí si šli za vítězstvím trošku víc, přiklonilo se k nim i štěstí,“ uvedl kouč poražených Zdeněk Skopal.