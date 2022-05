I. celostátní liga staršího dorostu, dohrávka 18. kola -

1. FC SLOVÁCKO U19 – MFK KARVINÁ 1:1 (0:0)

Branky: 70. Emmanuel Yohanna - 81. Matyáš Molitorisz. Rozhodčí: Adámková – Poláček, Mikulášek. Diváci: 77.

Slovácko U19: Urban – Tomeška, Kabelka, Kraváček, Bartoš – Yohanna, Mandinec, Severa, Kudela (35. Kozel, 83. Chodura), Stropsa – Šlechta (83. Zelina).

Zkušený kouč litoval nedůslednosti v defenzivě, bod ale nakonec bral. „Je to škoda. Chtěli jsme to definitivně rozhodnout, což se nám nepodařilo, ale před sebou máme ještě tři těžké zápasy. Snad budeme mít klid co nejdřív,“ přeje si Hlahůlek.

Starší dorost Slovácka se díky nerozhodnému výsledku dotáhl na dvanáctý Zlín, který díky lepšímu skóre dokonce předskočil.

Právě mladí ševci mohou krajskému rivalovi pomoct k záchraně. Zlíňané totiž ve středu hrají v Praze proti předposlednímu Meterou. A pokud v dohrávce 20. kola získají alespoň bod, může Slovácko slavit záchranu, protože právě Meteor doprovodí poslední Opavu do nižší soutěže.

Úterní duel na Širůchu mnoho velkých šancí nepřinesl. Domácí se dlouho nedokázali pořádně prosadit, navíc ještě v první půli přišli o klíčového záložníka Kúdelu, jenž si poranil v souboji rameno a musel střídat.

I bez se celek z Uherského Hradiště tlačil do zakončení. Kapitán Stropsa ale ve vyložené pozici netrefil ideálně míč a velkou šanci zazdil.

Fotbalistky Slovácka se rozloučily s fanoušky jasnou výhrou nad Heršpicemi

Hned po změně stran měl na kopačce vedoucí branku Šlechta, hostující gólman Fabisz ale po střele skvěle zasáhl.

Slovácko poslal do vedení až v 70. minutě Nigerijec Yohanna. Pro nigerijského křídelníka to byla již osmá trefa v sezoně. „Je to náš rozdílový hráč,“ chválí zahraniční akvizici Hlahůlek. „Když dá v posledních zápasech za nás někdo gól nebo na něj nahraje, je u toho vždycky on,“ všímá si.

„Jiní kluci se taky dostanou do šance, řeší to ale špatně,“ říká Hlahůlek.

V mladíkovi z Afriky vidím obrovský potenciál. „Jsme rádi, že ho tady máme. Pokud bychom ale nehráli o záchranu, asi už by byl v juniorce,“ tuší.

Ani branka Yohanny ale Slovácku vytouženou výhru nepřinesla. V 81. minutě potrestal nedůraz v domácí obraně Molitorisz, který srovnal na konečných 1:1.

Oba týmy se na konci snažily urvat výhru pro sebe, další branky už nepadly. V poslední minutě ještě hlavičkoval střídající Zelina nad.

Devatenáctka Slovácka se na Širůchu představí zase v sobotu, kdy vyzve vedoucí Slavii Praha.