Nadšeným chlapcům ani dívkám nevadil déšť ani nižší jarní teploty. O vítězství bojovalo patnáct týmů, které pořadatelé rozdělily do dvou skupin. V předstihu se omluvily jenom dívky Sigmy Olomouc.

Pro drtivou většinu účastníků šlo i první turnaj v letošním roce, i proto si jej náležitě užily. Že místy lilo jako z konce a většina rodičů a trenérů se schovávala pod deštníky, nikomu z malých fotbalistů a fotbalistek vůbec nevadilo.

„Holky se těšily, některé ani nemohly spát. Byly z toho hodně i nervózní. Holkám nevadí ani nepříznivé počasí. Je jím úplně jedno, že prší. Jsou hlavně rádi, že jsou na hřišti a mohou hrát fotbal,“ usmíval se trenér děvčat Fastavu Zlín Václav Stuchlík.

Holky z Baťova města si souboje na umělé trávě náramně užívaly. Emoce, vzrušení i konfrontace se soupeři už jim chyběly, byť některé souboje s chlapci je i dost bolely.

„Jsme velice rádi, že už konečně můžeme hrát a trénovat. My jsme vlastně nikdy nepřestali. Připravovali jsme se, co to šlo, jak to šlo. Ve dvojicích i menších skupinkách,“ přiznal Stuchlík.

Také děvčata ze Slovácka se statečně rvala a předváděla slušný fotbal. „Turnaj je výborně obsazený. Jsou tady holky z Baníku Ostrava, Hodonína. Můžeme si zahrát i proti chlapcům z krajské soutěže. Za mě super. Jenom počasí mohlo být lepší. Balon na mokrém trávníku víc skáče, odskakuje od nohou. Navíc je vidět, že dovednosti u těch holek šly dolů,“ všímá si trenérka dívek z Uherského Hradiště Petra Fabiánková.

Velkou premiéru si v sobotu prožil nově vzniklý tým děvčat domácího Uherského Brodu, které vede známý okresní rozhodčí Volodymyr Korolovych.

„Je to vůbec náš první turnaj. Před pandemií jsme stihli jen pár tréninků, teď jsme se k tomu vrátili. Máme zápasovou premiéru. Zavolali jsme si pár kluků, ať nám pomohou, ať něco uhrajeme. Holky se snaží, jsou šikovné,“ hodnotil Korolovych.

Na Lapači se představili i naděje z konkurenčního klubu Orel Uherský Brod, který má žákovské družstvo společné s Újezdcem.

„Jsme rádi, že si děti po třičtvrtě roce konečně zahrají. Výsledky neřešíme. Je nám jedno, jestli vyhrajeme, nebo prohrajeme. Dlouhá pauza je na jejich výkonech vidět. Teprve se sehrávají, mají to těžké,“ zastává se svěřenců kouč Orla Michal Řezníček.

Tři přípravné zápasy za sebou mají mladší žáci Luhačovic, kteří se v silné konkurenci rozhodně neztratili. „Je nádhera, že děti zase mohou hrát. Jenom škoda, že počasí nevyšlo. Na klucích je vidět nerozehranost, jsou takoví tuzí, ale oni si zvyknou, dostanou se brzy do tempa i formy,“ věří luhačovický trenér Michal Piják.

Podobně na tom jsou i mladíci ze Strání. „Je vidět, že kluci rok nehráli. Hlavně co se týká pohybu jsou na tom docela špatně. Snad se to ale po měsíci zlepší,“ doufá kouč Strání Radek Janík.

Většinu trenérů potěšilo, že v dlouhé pauze nepřišli o skoro žádné hráče. Drtivá většina žáků v klubech dál pokračuje.

Na umělé trávě v Uherském Brodě se utkalo patnáct týmů.

Dvě družstva vyslal do boje pořádající ČSK, své zastoupení měli také Fastav Zlín, Slovácko, Hodonín, Baník Ostrava, Šumice, Nové Sady, Orel Uherský Brod/Újezdec, Luhačovice, Prakšice,

Ostrožská Lhota, Vlčnov, Hluk a Strání.

Hrálo se ve dvou skupinách, na dvou hřištích sedm plus jedna a podle pravidel pro mladší žáky schválených KFS Zlín. Hrací doba byla dvanáct minut bez poločasové přestávky.

Po zápasech v základní skupiny následovaly duely o celkové umístění.