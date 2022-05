I. B třída skupina C, 23. kolo -

TJ SOKOL OŘECHOV – FK UHERSKÝ OSTROH 8:0 (4:0)

Branky: 6., 27. a 48. David Hynčica, 18. a 55. Jakub Kolařík, 34. David Váňa, 63. Adam Červinka, 72. Tomáš Durna. Rozhodčí: Doležal. Diváci: 86.

Trenér Sokola Jaroslav Hastík mužstvo zaslouženě chválil. „Utkání s týmy ze spodku tabulky někdy bývají ošidné, my jsme to však zvládli dobře. Jsem rád, že si kluci s chutí zahráli, nikdo se nezranil. Byl dobrý terén, na kterém se dalo kombinovat. I když to místy bylo neurovnané, k vidění byla spousta branek, akcí, střel,“ těší známého ořechovského kouče.

Byť má Hastík občas problém hráče v zápasech s papírově slabšími týmy motivovat, tentokrát hrál Ořechov naplno od začátku až do konce.

„Doma se nám párkrát stalo, že jsme po prvním poločase vedli výrazným rozdílem a na druhou část zápasu už se kluci jenom složitě koncentrovali, teď si ale branky rozdělily půl na půl,“ připomíná.

Ostroh, který přijel do Ořechova, bez šesti hráčů, inkasoval první branku hned v 6. minutě, kdy se parádně trefil Hynčica. Pětadvacetiletý záložník se v první půli prosadil ještě jednou. Druhý gól přidal Kolařík, na 4:0 zvyšoval výstavní ranou sváteční střelec Váňa.

Hned po změně stran zkompletoval Hynčica hattrick. Rodák ze Starého Města měl prsty i v šesté brance, kterou sudí připsal Kolaříkovi, ale balon si do vlastní sítě srazil obránce Tomáše Burián.

Ve druhé půli se prosadili i Červinka s Durnou. Hostující trenér Roman Šálek za rozhodnutého stavu 0:8 stáhl brankáře Buriána a do hry poslal náhradníka Varouse, jenž v poklidném závěru neinkasoval. „Nebylo to kvůli výkonu. Nechtěl jsem, aby to všechno bylo na něm,“ vysvětluje kouč Ostrohu.

I když domácí mohli přidat další branky, poslední tým soutěže nepůsobil odevzdaným dojmem. Naopak se snažil hrát, útočil, ale vpředu byl neškodný. Nejblíže gólu byl v 60. minutě Fantura. Hlavičku hostujícího útočníka po rohu Durny odvrátil z brankové čáry stoper Martykán.

„Ostrohu je mi trošku líto, protože má mladé a snaživé mužstvo. Na rozdíl třeba od Vlčnova, který tady kouskoval hru a jenom zdržoval, hrál s námi otevřenou partii. Proto bych nechtěl, aby sestoupil. Myslím, že ma šanci s tím ještě něco udělat, ale bude to mít složité,“ říká Hastík.

Fotbalisté Ořechova ale hledí hlavně sami na sebe, jdou si za svými cíli. „Soutěž chceme až do konce držet v nějakém napětí, byť Zborovice budeme jen těžko bodově dohánět. Chceme skončit na druhém místě s co největším počtem bodů. Uvidíme, co se z toho vyvine,“ dodává Hastík.

Ostrožané ani po sobotním debaklu nepropadají panice, dál se rvou o udržení krajské soutěže.

„Na výsledku i na našem výkonu se projevily velké absence. Věděli jsme, že Ořechov je úplně někde jinde, což se taky na hřišti ukázalo. Porážka samozřejmě příjemná není, ale nebereme ji tragicky. My potřebujeme zabrat hlavně v domácích zápasech a proti hratelnějším soupeřům. Ve zbytku sezony se pod sebe pokusíme dostat Jankovice nebo Vlčnov,“ říká Šálek.

Jeho tým ztrácí čtyři kola před koncem sezony na předposlední Vlčnov dva body.