Buchlovický trenér Ladislav Soviš byl po dvou předcházejících nezdarech spokojený. „Do Zlechova jsme jeli vyhrát, což se nám podařilo. Konečně jsme se prosadili střelecky i výsledkově. Abych se přiznal, čekal jsem těžší utkání. V bojovnosti jsme se ale soupeři vyrovnali, přidali jsme i něco navíc. Pro nás to bylo celkem pohodové vítězství,“ prohlásil známý kouč.

I. A třída sk. B, 17. kolo -

SK ZLECHOV – TJ BUCHLOVICE 1:3 (0:2). Branky: 66. Michal Bělaška - 32. a 57. Lukáš Belant, 24. David Křiva. Rozhodčí: Zelený. Diváci: 250.

Buchlovice měly v souboji dvou týmů s nejhorším útokem navrch a zatímco v minulém kole ve Fryštáku zahodili sedm šancí, na hřišti okresního rivala byli daleko produktivnější a zaslouženě uspěli. „I když jsme si šancí vypracovali daleko víc a klidně jsme mohli vyhrát vyšším rozdílem,“ míní Soviš.

Výkon Zlechova naopak zůstal za očekáváním nejen natěšených fanoušků, ale i zklamaného trenéra Pavla Cigoše, který své svěřence místy vůbec nepoznával.

„Doma a kór v derby se takto nehraje. Místo toho, abychom potvrdili důležité venkovní body z Nedachlebic, tak jsme to doma projeli. Mužstvo se asi podělalo. Byl to náš nejhorší jarní výkon. Dobře jsme hráli asi jenom prvních dvacet minut, pak jsme se na to vykašlali,“ nechápal.

„Místo toho, abychom dál pokračovali v tom, co jsme předváděli na samém úvodu střetnutí, tak jsme od toho opustili a umožnili soupeři dát nám z každé šance gól, což rozhodlo. My jsme se bohužel neprosadili,“ povzdechl si.

Začátek byl přitom ze strany Zlechova slušný. Domácí protivníka zatlačili. V úvodu střetnutí byli živější, důraznější, více se tlačili do zakončení. Z nápory vytěžili jenom dvě tvrdé střely, které ale gólem neskončily.

Buchlovice se brzy otřepaly. Přidaly na důrazu, zvýšily aktivitu a začaly se dostávat do šancí. Po standardní situaci Belanta hlavičkoval stoper Vašek nad.

Hosté šli do vedení až po trestném kopu Křivy, jehož prudkou ránu ještě tečoval jeden z domácích hráčů, takže gólman Vanda byl bez šance.

Buchlovice uklidnila až druhá výstavní rána Belanta z dvaadvaceti metrů do šibenice. Zaskočený Zlechov úplně vypadl z role, ve zbytku poločasu si nic pořádného nevypracoval a trápil se i po změně stran.

Lépe naladění hosté mohli protivníka hned po přestávce dorazit, ale Křiva ve vyložené pozici zakončoval pouze vedle.

Smutnit po zahozené tutovce ale nemusel. V 57. minutě totiž Vandu propálil Belant a bylo hotovo.

„V tu chvíli to vypadalo, že zápas v klidu dohrajeme, ale soupeř to ještě po standardní situaci zdramatizoval. Nevím, jestli byl míč za lajnou, nechci to posuzovat, ale jinak jsme domácích do mnoha šancí nepustili,“ uvedl Soviš.

Zlechovu dal naději na zvrat Bělaška, který se hlavou trefil po centru z levé strany. Že míč přešel brankovou čáru, si všiml až pohotový asistent rozhodčího Štulíř.

Žádné další vyložené šance si bezradní domácí nevypracovali, Buchlovice konec derby s přehledem zvládli a upevnili si pozici ve středu tabulky. Zlechov se bude na jaře dál rvát o udržení I. A třídy.