I. A třída sk. B, 22. kolo

SK ZLECHOV – TJ SOKOL ÚJEZDEC 2:1 (0:1)

Branky: 49. Jakub Šmatelka, 75. Michal Cigoš - 29. Roman Vacula. Rozhodčí: Vitásek. Diváci: 100.

„Pro nás to byl velice těžký zápas. Z prvního poločasu jsem byl hodně rozčarovaný. Zaplaťpánbůh, že máme vynikajícího gólmana Červinku, který chytil penaltu, což bylo rozhodující, a ještě jednu tutovku soupeře. V prvním poločase se všechno dělo kolem něho, my jsme byli bojácní, neprůbojní. Nehráli jsme to, co jsme chtěli,“ zlobil se o přestávce trenér Zlechova Pavel Cigoš, který v kabině zvýšil hlas, což nevýraznému týmu pomohlo.

„Ve druhé půli se ukázala týmová soudržnost a najednou to začalo na hřišti fungovat. Začali jsme soupeře přehrávat, což rozhodlo. Porážka je pro hosty krutá, my ale takových zápasů máme za sebou hrůzu. Kluky chválím hlavně za druhý poločas, kdy jsme do hry dali větší srdce a výhru si zasloužili,“ míní Cigoš.

Jeho tým přitom v první půli nebyl vůbec nebezpečný. Újezdec, který dorazil do Zlechova bez Solaříka, Pěničky a maturantů Kostiha a Moravanského, hrál v úvodní část velice dobře, okresního rivala přehrával.

Do vedení mohl jít daleko aktivnější hosté už v 8. minutě, Kobzinek ale penaltu nařízenou za faul Hradila na Indru neproměnil. Domácí gólman Červinek vytáhl jeden ze svých perfektních zákroků a spoluhráče ve složité chvíli podržel.

Vzápětí se zlechovský brankář vyznamenal při šanci Vacula. Zkušený forvard se prosadil až ve 29. minutě, kdy balon poslal z hranice šestnáctky přízemní střelou přesně k tyči.

Újezdec se uklidnil, až do přestávky na trávníku dominoval. Ve druhé půli ale ubral a nechal soupeře nadechnout, což se mu hrubě nevymstilo.

Zlechov nakopla vyrovnávací trefa střídajícího Šmatelky, který po centru z pravé strany uplatnil svůj důraz, přetlačil gólmana Pochylého a nastartoval domácí k obratu.

„O přestávce jsme si říkali, že jim nesmíme dát čuchnout, ale chybou gólmana, který měl balon v rukou a pustil jej, jsme inkasovali gól na 1:1. Pak už to bylo trošku o hlavě. Ukázalo se, jak velkou roli hraje ve fotbale psychika,“ říká kouč Újezdce Zdeněk Šebesta.

Zatímco Zlechovští ožili, hosté přestali hrát. Šmatelka sice hlavou mířil jenom do břevna, ale Cigoš svým prvním gólem ve zlechovském dresu zajistil domácím tři body.

Újezdec ve druhé půli nehrál vůbec dobře, klidně mohl inkasovat další branky. Šmatelka ale ve vyložené pozici hlavičkoval mimo, vedle skončil i dalekonosný pokus Cigoše či únik Salingera.

Hosté pořádně zahrozili jen při střele střídajícího Katrňáka, Červinka ale skvěle zasáhl.

„Byl to zápas dvou rozdílných poločasů. Pokud by se nám v první půli podařilo utéct na rozdíl dvou branek, neměl by Zlechov na otočení výsledku. Soupeře jsme převyšovali, měli jsme další šance. Zápas jsme měli zlomit už v prvním poločase,“ ví Šebesta.

„Za stavu 2:1 jsme tam měli nějaké závary, jednu nebo dvě šance, ale na zvrat už jsme neměli sílu, protože ve Zlechově jsme měli pouze jednoho hráče na střídání, což rozhodlo,“ míní kouč Újezdce. „Kdybychom měli další dva náhradníky, tak tady neprohrajeme,“ má jasno.

Porážka zkušeného trenéra i vzhledem k postavení v tabulce rozhodně nepotěšila. „Zlechov má díky výhře nad námi velkou šanci to ještě zvrátit. My ale klid rozhodně nemáme. Je to nepříjemné. Kdybychom tady získali bod, Fryšták už by nás nedohonil. Týmy si body seberou vzájemně, mají těžký los. Hotovo to ale ještě není,“ dodává.