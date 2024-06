Traplice mu vyloženě sedí. Kdyby mohl, hrát by fotbalista Prakšic Pavel Šůstek jenom…

Svoji kariéru restartoval až díky trenéru Davidu Juráskovi. Otec českého reprezentanta povolal poctivého beka do Vlčnova, odkud se přes Horní Němčí vrátil do rodného Dolního Němčí, kde ve čtyřiceti letech pompézně ukončil hráčskou kariéru.

„Nikdy jsem nevyčníval, vždycky to hrál spíše srdíčkem,“ říká upřímně Mikulec.

Jeho fotbalový příběh je netradiční. I když v ročníku vždycky patřil k nejlepším, hrál pouze po starší žáky.

Kvůli studiu v Holešově odmítl nabídku Zlína, dorost vynechal, k fotbalu se vrátil až v mužích. Kariéru restartoval ve Vlčnově. Pak pomáhal v Horním Němčí.

V Dolním Němčí hrál nejprve v béčku, do prvního týmu je vytáhl Tomáš Stojaspal, v kádru si jej nechali i jeho nástupci Jurásek s Kadlčkem.

„Bylo to trochu nepochopitelné, že si mě vytáhli a dostali ze mě maximum,“ nechápe Mikulec.

Nejlepší období prožil paradoxně až na konci kariéry. Pod současným koučem Skopalem nastupoval pravidelně, navíc se dařilo i týmu, který se ze spodních pater tabulky dostal do popředí.

„Je obdivuhodné, jak nás dal dohromady a fungovalo to. Hráli jsme jako jeden tým, bojovali,“ oceňuje.

I když v minulosti nastupoval i v útoku či záloze, nejlépe se cítí v obraně. Svoji poctivostí a zarputilostí nedal soupeři vydechnout, útočníci to s ním měli složité.

Teď si možná oddechnou, že končí.

Poslední domácí zápas se Šumicemi si náramně užil, hlavně konec byl speciální.

Vše ale začalo už před zápasem, kdy obdržel od šéfa klubu Ludvíka Zimčíka a člena výkonného výboru KFS Zlín Zdeňka Kadlčka dárkový koš a dres s přezdívkou a oblíbeným číslem 22.

Děkoval mu i trenér Zdeněk Skopal, který oporu vystřídal až v poslední minutě, aby si vyslechl dlouho trvající potlesk diváků. Před odchodem ze hřiště si Mikulec plácl se spoluhráči, podal ruce protivníkům i rozhodčímu Ševčíkovi.

Před tribunou se uklonil na obě strany a za vydatného potlesku odešel ze scény.

Aby byl odchod do fotbalového důchodu ještě stylovější, odpálili fanoušci za brankou dýmovnice.

„Byl jsem z toho nadšený, moc jsem si to užil,“ přiznává. „Pořádně mi to došlo až v pondělí odpoledne, kdy jsem procitl,“ přidává s úsměvem.

Do práce spolumajitel firmy MESgroup Czech raději nešel. S trenérem Skopalem i několika spoluhráči po nedělním utkání dlouho poseděli. Spát šli až ve dvě hodiny ráno.

„Lidé v obci se asi moc nevyspali, protože jsme pouštěli hudbu, byli hodně hlasití. Slyšelo to celé Dolní Němčí,“ směje se.

Kamarádi ale Mikulce nepřemlouvali. Spíše se nostalgicky vzpomínalo, slavilo.

„Kluci se o to ani nepokoušeli. Možná k tomu dojde na ukončení sezony. Já už jsem rozhodnutý. Manželce slibuji pátým rokem, že skončím. Teď už by to bylo na rozvod,“ ví dobře.

Konec kariéry měl v hlavě již dlouho. Kvůli partě a radosti z pohybu ale své rozhodnutí dlouho odkládal. Verdikt padl až v zimě, při domácím soustředění.

„Nějak jsem vycítil, že už bych to měl zabalit,“ říká.

„Přijde mi blbé, když nastupuji proti patnáctiletým klukům, kteří mi vykají. Už to není jako předtím. Čas nikdo z nás nezastaví,“ ví dobře.

Přestože má nabídky z okolních klubů, a třeba Slavkov či Horní Němčí by Mikulce okamžitě braly, hrát jinde nechce. „Není to na pořadu dne,“ tvrdí.

Ani za béčko nemíní nastupovat. „Paběrkuje. Není to ten fotbal, který by mě bavil,“ vysvětluje.

S fotbalem rozhodně nekončí. Vždyť je členem výkonného výboru, klub podporuje i finančně. Týmu koupil nové dresy s logem firmy, takže Mikulec bude divákům stále na očích.

„Fotbal v Dolním Němčí mám v srdci. Dokud to bude možné, chci mi pomáhat,“ tvrdí.

Věrným fanouškům po posledním utkání zaplatil pivo. „Zaslouží si to za to, jak nejen mě podporovali,“ vnímá.

Tradiční klub ze Slovácka prožívá dobré období. I když vedení klubu by se v budoucnu nebálo jít třeba do krajského přeboru, postup není cílem příštích let.

V Dolním Němčí chtějí dál sázet hlavně na odchovance, věnovat se mládeži.

Velký otazník visí nad setrváním kouče Skopala, který za dva a půl roku odvedl u prvního mužstva obrovský kus práce, ale ohledně příští sezony se stále nevyjádřil.

„Čekáme na jeho vyjádření. Když bude ale potřeba pomoct, klidně naskočím jako asistent,“ slibuje Mikulec.