Mančík je největší letní posilou Slavkova, který ale přišel o klíčového útočníka Michala Janků. Nejlepší střelec týmu totiž přestoupil do Traplic.

Vedení klubu ale sehnalo adekvátní náhradu. Kromě Mančíka bude slavkovský dres nosit také Kostelník z Nivnice nebo zkušený Roman Sládeček, jenž naposledy hrával v Kozojídkách. Do týmu se vrací Aleš Sedlář, novým gólmanem je Kvasnička z Dolního Němčí.

„Myslím, že sestava bude slušná. Chceme hrát určitě nahoře a pokud to půjde a mančaft na to bude mít, rádi bychom šli o soutěž výš,“ přiznává Mančík.

„Do I. A třídy se totiž lépe shánějí hráči. Je to atraktivní soutěž, samé derby. Když vyjdou třeba kluci z dorostu Uherského Brodu, do I. B třídy se jim moc nechce. Není to pro kluky žádné lákadlo,“ cítí.

Mančíka ale ve Slakově nemuseli k návratu přemlouvat dlouho. Důrazný záložník po dlouhém angažmá v Uherském Brodě, kde byl s půlroční přestávkou od roku 2012, potřeboval změnu a hlavně více času na práci, stavbu rodinného domu, kterou brzy započne.

„Taky dělám v lese a není vůbec jednoduché přijít ve tři hodiny domů a hned jít na trénink. A bez něj se třetí liga hrát nedá,“ ví dobře.

Šestadvacetiletý fotbalista Marek Mančík (v červeném dresu) se z Uherského Brodu vrací zpátky domů do Slavkova.Zdroj: www.cskub.cz, František Blaha

I když v Uherském Brodě patřil k důležitým mužům a nastupoval pravidelně, angažmá v klubu účastníka MSFL se dobrovolně vzdal a vydal se zpátky domů, mezi kamarády.

„Pro mě je nyní největší priorita postavit dům. Co bude potom, se uvidí,“ říká. „Třeba se v budoucnu ještě někdo ozve a pokud o mě bude zájem, půjdu klidně výš, ale následující sezonu určitě vydržím ve Slavkově,“ přidává.

V mateřském oddíle se potká s tátou Miroslavem, jenž mužstvo z Uherskohradišťska koučuje.

Bude rodinná spolupráce fungovat? „Mám z toho trošku obavy, jak se pohodneme, ale mělo by to být v pořádku,“ míní. „V dorostu jsem už pod ním hrával. Přece jenom je to trenér, takže co řekne, bude platit,“ doplňuje.

Fotbalisté Slavkova zahájí krátkou letní přípravu v úterý. O prázdninách se budou scházet dvakrát týdně.

Mančík se bude připravovat také individuálně. Běhání mu nevadí, s kondicí nikdy problém neměl. „To je základ,“ připomíná.

Na sezonu chce být dobře připravený. Slavkov patří mezi spolufavorita krajské I. B třídy skupiny C. Hlavním aspirantem na postup je Ořechov, šanci má i Staré Město, soupeři musí počítat i se Zlechovem či Malenovicemi.