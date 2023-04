Po prvním hattricku sezony si zaslouženě vychutnával skandování fanoušků. „Pende“ znělo prázdným Širůchem ještě chvíli po zápase, věrný fanoušci vyprovázeli klíčového muže nedělní bitvy 17. kola krajské I. B třídy skupiny C do šatny potleskem.

„Byly to hodně důležité branky. Letos je stavím asi nejvýš,“ říká po vydřené výhře 3:2 jednatřicetiletá opora Jiskry.

Petek se poprvé prosadil v 8. minutě po parádním centru krajního beka Houdka z pravé strany, hlavou zblízka zatloukl míč pod břevno.

Druhý gól vstřelil po hodině hry. Za nerozhodného stavu 1:1 uklidil balon do sítě po rohu Otáhala. Hostující gólman Kuchař se v obou případech po míči natahoval marně. V závěru ještě povedenou dorážkou zkompletoval svůj hattrick, zajistil domácím výhru 3:2.

Výsledek znamená, že Staré Město vede tabulky již o devět bodů právě před Ořechovem, který má i horší bilanci ze vzájemných zápasů, takže o vítězi soutěže je zřejmě již rozhodnuto.

„Góly jsou rozhodně velmi důležité, ale ještě budeme potřebovat vyvinout hodně úsilí, abychom to dotáhli. Bude to ještě boj, abychom to urvali, ale už nám chybí hodně málo,“ vnímá Petek.

Navštívili jsme: Staré Město zdolalo Ořechov, postup přiblížil kapitán Petek

Staroměstští se proti hlavnímu konkurentovi pořádně nadřeli. „Bylo to vyrovnané utkání, měli jsme i štěstí,“ uznává.

Zatímco podzimní duel v Ořechově rozhodli hned v úvodu, teď o body bojovali až do konce.

„Bylo to hodně těžké,“ přiznal domácí forvard. „Ořechov nás místy hodně přehrával. Po vedoucím gólu jsme přestali hrát, soupeř ovládl střed hřiště. Nám to nešlo, ale naštěstí jsme to bojovností a silou vůle zvládli,“ oddechl si.

Oba týmy se na vzájemný velikonoční střet těšily. Také Petek byl pořádně nahecovaný. „Právě takovéto zápasy mě baví,“ přiznává s úsměvem.

Na druhé straně do hry se tentokrát příliš nedostal. „Je pravda, že moc balonů jsem ve středu pole neměl , ale padly mi tam tři branky, což je hlavní,“ ví dobře.

Dobrou náladu mu pokazila jen událost z konce první půle, kdy na tribuně za brankou zkolaboval jeden z domácích příznivců. „Nikdy jsem nezažil, aby se hra kvůli divákovi přerušila. Bohužel to byl kamarád,“ smutnil Petek.

Drama na Širůchu: fotbalista Ořechova skočil přes plot a zachraňoval fanouška

Jméno příznivce se dozvěděl od spoluhráčů hned po nástupu do druhé půle. V tu chvíli mu nebylo dobře po těle, ale těžkou šichtu dokončil, byť myšlenky byl u svého přítele. „Snad to dobře dopadne,“ doufá.

I když Petek neměl v plánu slavit, nakonec se spoluhráči poseděl a vítězný duel rozebral. „V kabině máme nějaké rumíčky,“ culil se.

Vysoký útočník patří mezi lídry Jiskry. Rodák ze Starého Města na Širůch zamířil před pěti lety z Nedakonic, kde s fotbalem začínal a strávil tam většinu kariéry.

„Tehdy tady byl Synot, a i když jsem mu vždycky fandil, hrát za něj se mi nechtělo,“ přiznává.

V Nedakonicích prošel celou mládeží, dostal se až do mužů. Coby nadějný dorostenec si tam zahrál i I. A třídu, kam nyní míří s Jiskrou.

„Vyšší soutěž mě láká. Pokud udržíme mančaft pohromadě a pořádně potrénujeme, máme i na krajský přebor,“ je přesvědčený.