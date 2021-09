Nejdéle pauzíroval kvůli nataženým vazům v kolenu, kvůli kterým vynechal většinu sezony. Jen málokdy odehraje kompletní ročník. Ani letos to nezvládne.

Minulý víkend v Tlumačově si natrhl zadní stehenní sval, chybět bude do konce podzimu. „Náhoda to není. Stává se mi to pravidelně v pátém kole,“ upozorňuje.

Zatímco dříve se udržoval v kondici, nyní už v takové formě zdaleka není. „Za poslední rok jsem přibral pět kilo. Jsem starý a tlustý, na hřišti to jde poznat,“ říká natvrdo.

Soubojům se ale nevyhýbá, na zranění v zápalu boje nemyslí. „Na hřišti to neřeším. Vím, že to k fotbalu patří,“ zůstává v klidu.

Tománek však není zdaleka jediným marodem Vlčnova v současné době. Na marodce týmu z Uherskohradišťska jsou i další důležití muži sestavy.

Hned v prvním zápase vypadl klíčový útočník Fibichr, jenž si poranil kotník a od té doby nehraje. „Teoreticky by se ale mohl brzy vrátit,“ věří Tománek.

Další týden si poranil stehenní sval stoper Matějíček. Známý hokejista se ale stihl vykurýrovat, o minulém víkendu už zase běhal po trávníku.

A pak začaly houkat sanitky! Do Ořechova, kde Vlčnov prohrál 1:3, přijeli zdravotníci pro Stojaspala, jenž dostal ránu do obličeje a musel do nemocnice na šití. „Na bradě měl díru jako blázen. Nakonec to zpravilo sedm stehů,“ líčí Tománek.

V posledním venkovním duelu musel zase do nemocnice František Šobáň, který si při zápase se Zdounkách vyhodil rameno. Právě tam už v prvním poločase střídal i Tománek, takže trenér Činčala má najednou problém dát dohromady jedenáct zdravých mužů. Občas vypomůže sám.

„Přitom před sezonou jsme si pochvalovali, jak je nás osmnáct. Nyní to furt látáme a v průměru nám každé utkání chybí šest,“ kroutí hlavou.

Problémem může být menší trénovanost a s ní spojený dlouhý výpadek kvůli pandemii koronaviru. S tím souhlasí i Tománek. „Náhoda to asi úplně není, ale trápí to asi většinu mančaftů,“ míní. „Nebyla žádná zimní příprava, skoro rok jsme nehráli fotbal. Většina kluků přibrala, po kondiční stránce je na tom hůř,“ všímá si.

I když s marodkou měli ve Vlčnově problémy i v minulosti, tolik absencí v týmu účastníka nejnižší krajské soutěže nepamatují. „Teď se nám to bohužel sešlo. Bohužel všechno jde o klíčové pozice. Máme smůlu, ale musíme s tím bojovat,“ ví bývalý hráč Slavičína, Vlachovic či Slavkova.

Podle čtyřiatřicetiletého fotbalisty ovšem absence nejsou jenom věcí zranění. „Je to spojené jedno s druhým,“ ví dobře.

„Do toho máme máme dvě červené karty a navíc kluci za poslední rok zapomněli, že se hraje fotbal, takže místo toho, aby na dovolenou jeli v červenci, tak cestují pořád,“ kroutí hlavou Tománek.

Utěšovat jej může fakt, že podobné starosti mají i soupeři. Absence pravidelně počítá Topolná, Slavkov či Ostrožská Nová Ves, kompletní ještě nebyly Jankovice ani Ořechov. Na velkou únavu způsobenou náročným programem zase doplácí Staré Město.

„Není to výmluva, ale hraje opravdu každý a ne všichni na první B třídu mají,“ prohlásil za všechny trenér Topolné Radek Pekárek.