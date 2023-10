Na podobný podzim nepamatují. Fotbalisté Nivnice vyhráli i jubilejní desátý zápas letošní sezony. Suverénní lídr krajské I. A třídy skupiny B doma deklasoval Mladcovou 8:0 a upevnil si vedoucí pozici.

Pět branek nivnického útočníka Vlastimila Veleckého zastínilo gesto fair play hostujícího Vlastimila Fabíka. Opora Mladcové v úvodu druhého poločasu za nepříznivého stavu 0:4 odvolala nařízenou penaltu.

Syn majitele známé vsetínské společnosti Fastav Development a sportovního mecenáše sudímu Filgasovi nahlásil, že o nedovolený zákrok nešlo, zkušený rozhodčí svůj verdikt změnil a bývalému házenkáři Zlína stejně jako soupeř poděkoval.

„Musím vyzdvihnout neskutečné gesto. Během zápasu i po něm jsem mu řekl, že si toho nesmírně moc vážím. Sice by mě zajímalo, zda by to udělal i za nerozhodného stavu, ale určitě zaslouží velkou pochvalu. Byl jeden z nejlepších hráčů soupeře. Klobouk dolů," prohlásil trenér Nivnice Miroslav Ondrůšek.

I. A třída sk. B, 10. kolo -

TJ NIVNICE - FK MLADCOVÁ 8:0 (4:0)

Branky: 9., 10., 15., 22. a 73. Vlastimil Velecký, 62. a 66. Stanislav Josefík, 90. Tomáš Sláma. Rozhodčí: Filgas. Diváci: 200.

Někdejší skvělý gólman nic podobného v bohaté hráčské ani trenérské kariéře nezažil, pro kouče Mladcové Jana Somberga to však nebyla úplná novinka.

„Něco podobného jsem zažil v lize, kdy se útočník Papadopulos přiznal, že tečoval míč a my z toho v Karviné dali po rohu gól a se Zlínem tam tehdy vyhráli," připomíná duel z listopadu 2020 někdejší asistent kouče Páníka.

Papadopulose pak osobně poznal i jako svěřence. „Vím, jaký kluk to je. Toto bylo dost podobná situace. Také Vlasta Fabík dokázal, že je to férový kluk, co to má v hlavě srovnané. Asi chápe, že v I. A třídě až o tolik nejde," říká Somberg.

Mimořádný čin ale vliv na celkový výsledek až tolik neměl. Nivnice také proti Mladcové demonstrovala svoji sílu, soupeře ze Zlína jasně přehrála a jenom potvrdila svoji mimořádnou formu.

Celek z Uherskobrodska letos ještě nezaváhal, v deseti zápasech nastřílel jednapadesát branek a jenom sedmkrát inkasoval. Lepší tým v I. A třídě skupiny B nyní není.

„Nivnice je maximálně organizovaný a strašně běhavý protivník. Nemá žádnou extra krásnou výstavbu hry, ale hraje jednoduchý a přímočarý fotbal, na který má vhodné typy hráčů, vychází mu to. Je vidět, že má propracovanou taktiku," vyzdvihuje Somberg.

Jeho tým přijel do Nivnice oslabený o několik borců, neměl šanci na úspěch. „Narazili jsme na velmi těžkého a rozjetého protivníka, v tomto složení jsme mu nedokázali vzdorovat. Pokud bychom byli kompletní, vypadalo by to od nás úplně jinak, takto jsme byli strašní. Výsledek mluví za vše," prohlásil Somberg.

Hosté si sice nějaké šance vytvořili, ale žádnou akci nedokázali dotáhnout. Vpředu byli jaloví. „I když jdeme sami na brankáře, gól z toho nedáme a naopak soupeř stejnou šanci hned z protiútoku promění a pak už se to jenom veze," smutní kouč Mladcové.

Vedoucí tým přistoupil k utkání koncentrovaně a zodpovědně, duel rozhodl již do přestávky.

Hattrickem za šest minut se blýskl Velecký. Nejlepší střelec soutěže pak přidal čtvrtý gól a po změně stran se trefil i popáté.

„Ve druhém poločase jsme prostřídali sestavu, dali tam všechny náhradníky a náskok ještě navýšili. Jsem moc rád, že jsme utkání takto zvládli. Výsledek odpovídá dění na hřišti," uvedl Ondrůšek.

Jeho tým se výrazně přiblížil titulu podzimního půlmistra, o náskok do přestávky jenom těžko přijde. V Nivnici ale neslaví, byť si současné období náramně užívají. „I přes další vysokou výhru zůstáváme pevně na zemi," tvrdí Ondrůšek.

„Jsem rád, že jsme se takto naladili na závěrečné důležité souboje s týmy z horní poloviny tabulky," dodal spokojeně.