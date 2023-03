Jedna ze zimních posil posledního týmu krajské I. A třídy skupiny B šla z trávníku jako poslední. Už před ním uviděli červenou kartu hostující stoper Lipoti, náhradník Hluku Martiš a spoluhráč ze středu zálohy Zámečník.

„Výkon rozhodčího nechci hodnotit, za mě to ale bylo trošku přísné,“ míní ex-ligový středopolař.

Zatímco křivdu po sporných verdiktech cítili hlavně Hlučané, v závěru se na arbitra z Valašska museli zlobit hlavně domácí. „Bylo to zamotané,“ přitakává Perůtka. „Fauly to byly, ale nejsem přesvědčený o tom, že by byly na žlutou kartu, abychom šli ven,“ přidává svůj pohled.

Za pravdu mu jistě dá i spousta nestranných diváků. A právě po Perůtkově vyloučení hosté výsledek v závěru srovnali. Sopůškovu ránu z trestného kopu brankář Němčický pouze vyrazil před sebe a pohotový obránce Skovajsík rozhodl o dělbě bodů.

„Kdybychom hráli v jedenácti, zvládli bychom to ukopat,“ je přesvědčený. Stejně jako další borci sledoval závěr vypjatého střetnutí na schodech před vchodem do kabin, po remíze 1:1 nijak neslavil.

„Bylo to derby, které je vždycky vyhecované. I když v poli byl soupeř o něco lepší, nakonec jsme zvládli dát vedoucí branku. Jenom je škoda, že jsme to v závěru nedohráli. Myslím, že jsme měli výhru,“ uvedl.

Přitom favorit byl před utkáním daný. Zatímco Hluk se drží na špici, bojuje o postup do krajského přeboru, okresní rival se krčí na spodku, rve se o záchranu I. A třídy.

„Z tohoto pohledu bod musíme brát, ale sami cítíme, že bylo na víc,“ pronesl.

Celý kunovický klub ale v zimě prošel rozsáhlou obměnou. Nové je vedení, trenér i polovina hráčů. V základní sestavě jich v neděli bylo hned sedm. Jednou z nejvýraznějších posil je právě Perůtka.

Bývalý záložník ligového Slovácka dorazil na Bělinku z Osvětiman, kde prožil necelých pět let. V zimě se však i s mladíky Horáčkem a Bartošem přesunul o soutěž níž, aby namočený klub pozvedl do vyšších pater, ke klidnému středu.

„Fotbalový život tyto změny přináší. Teď jsem tady a chci pomoct Kunovicím k záchraně,“ říká.

Perůtka působí v akademii Slovácka jako trenér mladších žáků, takže nové angažmá mu vyhovuje i z hlediska času a dojezdu na zápasy. „Když se mi kryjí zápasy s dětmi ve Slovácku, mám to lepší, protože tady se hraje jenom po okolí, kdežto v krajském přeboru se jezdívalo dál,“ dodává.