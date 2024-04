Před dvěma lety na Městském stadionu Miroslava Valenty fandili chlapům. Sledovali, jak po triumfu nad Spartou zvedají nad hlavu trofej pro vítěze, radují se z úžasného triumfu. Teď mohou podobný úspěch zopakovat také fotbalistky Slovácka, které zvládly v Liberci penaltovou loterii a po dramatickém rozstřelu postoupily do finále Poháru žen FAČR.

Fotbalistky Slovácka vyřadily Slovan Liberec a slaví postup do finále poháru. | Foto: FC Slovan Liberec, Jaroslav Appeltauer

Ve středu 8. května vyzvou pražskou Slavii.

„Moc si vážíme postupu do finále, půjdeme se porvat o vítězství,“ slibuje trenér Slovácka Miroslav Zbořil.

„Je to vítězství vůle a bojovnosti všech hráček, co byly na hřišti. Určitě to nebyl nejlepší fotbal, co umíme hrát, ale po reprezentačních srazech je to vždy z tohoto pohledu hodně těžké,“ přidává.

I když Moravanky měly i velké štěstí, nakonec náročnou šichtu pod Ještědem zvládly a zahrají si o cenou trofej.

„Pro všechny to byl strašně náročný zápas, který hrozně bolel. Hráčkám patří velký obdiv za to, kolik sil v zápase odevzdaly, když to nešlo úplně fotbalově. Taková vítězství jsou kolikrát cennější, než když v poklusu vyhrajete 3:0, protože vám ukážou charakter hráček a týmu. Na závěr bych chtěl poděkovat domácím za to, že se zápas mohl odehrát na hlavním stadionu, jedině tak může ženský fotbal v ČR získávat na popularitě a oslovit další případné fanoušky,“ prohlásil Zbořil.

Fotbalistky Slovácka vyřadily Slovan Liberec a slaví postup do finále poháru.Zdroj: 1. FC Slovácko

Úvod utkání patřil Liberci. Skóre hned ve 4. minutě otevřela po rohovém kopu hlavou Švíbková. Ještě předtím se střela Šubrtové odrazila od břevna na brankovou čáru.

Do šaten se ovšem docházelo za vyrovnaného stavu, když se důrazně k míči dostala Nyby a ve 27. minutě zamířila přesně k tyči.

„Vstup do utkání nám moc nevyšel a inkasovali jsme hned z prvního rohu, což bychom si měli pohlídat. Pak se hra vyrovnala, možná jsme měli opticky více ze hry, ale ani na jedné straně se moc šancí neurodilo. Vyrovnat se nám podařilo, podobně jako minulý týden, po rychlém brejku,“ říká.

Ve druhém dějství se oba celky snažily strhnout vítězství na svoji stranu, ale žádný gól již 658 diváků nevidělo.

„Ve druhém poločase už to bylo kdo z koho. První šanci jsme měli my, ale samostatný nájezd jsme neproměnili, těsně před koncem nás pak podržela Áďa Fraňková při dvojšanci domácích. Před koncem jsme měli ještě nějaké rohy a střely, ale bez efektu,“ uvedl.

A tak přišly na řadu divácky atraktivní pokutové kopy. Úspěšnější nakonec byly Moravanky, když gólmanka Fraňková lapila dva pokusy, Šubrtová navíc mířila mimo.

V hostujícím dresu sice selhaly Nyby s Jančářovou, ale po přesné ráně Anety Poláškové utíkal, uherskohradišťský celek slavit.

Zbořilův tým se tak těší na finálový duel, který je naplánovaný na 8. května. „Přesný termín a místo konání bude potvrzeno v nejbližších dnech,“ dodal kouč Slovácka.